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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

嘉義市選情！林昶佐陪王美惠車掃拜票　讚她是正義使者

▲▼ 林昶佐讚王美惠是正義使者 陪同王美惠車掃拜票 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲林昶佐(圖左)讚王美惠是正義使者，27日陪同王美惠車掃拜票 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

民進黨現任立委林昶佐今（27）日下午特別來到嘉義市，替同黨籍立委王美惠助選，一同上戰車沿街拜票，親切替向鄉親們問好，兩人也展現超高人氣，沿途吸引不少支持者特別走出家門手比大姆指，替王美惠加油打氣，更高喊「1號凍蒜！」王美惠也表示，選舉倒數17天「拚第一、一定贏」，絕不會辜負鄉親們的期待。

▲▼ 林昶佐讚王美惠是正義使者 陪同王美惠車掃拜票 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼ 林昶佐(圖右) 陪同王美惠車掃拜票 。（圖／記者翁伊森翻攝）

林昶佐表示，王美惠是立法院的正義使者，他與王美惠這四年一起在立法院問政監督，王美惠在國會的表現，他最清楚，嘉義市能選出像王美惠這樣的立委，為地方爭取建設，為鄉親爭取權利，實在是嘉義市民的幸福，希望這次立委選舉，國會一定要過半，為台灣守下民主自由，為嘉義留下王美惠這一席立委。

▲▼ 林昶佐讚王美惠是正義使者 陪同王美惠車掃拜票 。（圖／記者翁伊森翻攝）

王美惠也感謝林昶佐情義相挺，特別前來嘉義市陪同車掃拜票，展現活力與熱情，爭取更多民眾的支持，表示選情倒數17天，自己將繼續全力以赴，積極走進嘉義市的每個角落，秉持著「為民服務」的信念，為嘉義市發展和鄉親福祉奮鬥，也呼籲民眾出門投票，支持1號王美惠，讓嘉義大建設、大發展。

▲▼ 林昶佐讚王美惠是正義使者 陪同王美惠車掃拜票 。（圖／記者翁伊森翻攝）

 
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