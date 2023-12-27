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非綠大團結　新黨、民眾黨要角力挺姚正玉

▲國民黨提名台南市立委第三選區（安南區北區）候選人姚正玉挑戰民進黨強敵，已獲新黨及民眾黨要角相挺，姚正玉呼籲非綠大團結，為台灣及下一代做出正確選擇。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲國民黨提名台南市立委第三選區（安南區北區）候選人姚正玉挑戰民進黨強敵，已獲新黨及民眾黨要角相挺，姚正玉呼籲非綠大團結，為台灣及下一代做出正確選擇。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

國民黨提名台南市立委第三選區（安南區北區）候選人姚正玉挑戰民進黨強敵，已獲新黨及民眾黨要角相挺，選舉進入最後熱戰階段，姚正玉呼籲非綠大團結，齊力推動政黨輪替、立委換人，在關鍵的時刻，為台灣及下一代做出正確選擇。

新黨在這次選戰宣示「清廉、避戰、顧台灣」的競選主軸，積極爭取政黨票，黨主席吳成典等一行人日前南下舉辦宣講會，姚正玉也前往致意並向新黨黨員和支持者懇託拉票。

新黨除要求支持者投政黨票支持新黨推出的前監察院長王建煊、台南出身與永康淵源深厚的前監察委員仉桂美博士、黨主席吳成典等不分區立委，在總統大選已決定支持國民黨的侯友宜和趙少康。

在區域立委候選人方面，新黨在台南市沒有推出候選人。姚正玉表示，國新兩黨都是中華民國派，有共同守護中華民國安全的責任，如果能夠進入立法院，一定克盡職責，監督政府，致力兩岸和平、建立清廉政治。

▲國民黨提名台南市立委第三選區（安南區北區）候選人姚正玉挑戰民進黨強敵，已獲新黨及民眾黨要角相挺，姚正玉呼籲非綠大團結，為台灣及下一代做出正確選擇。（圖／記者林東良翻攝，下同）

在場吳成典、仉桂美、南二中校友前立委鄭龍水、泛藍協會理事長林忠山、競辦總幹事前國代吳正群、台南市委員高家俊、陳進成等人對姚正玉長期從事媒體工作的表現多有肯定，強調新黨會全力支持。

另，台灣民眾黨在台南市沒推出區域立委候選人，基於在野黨立場，也不會支持民進黨候選人。曾擔任嘉南農田水利會八屆會務委員的顏東義表態力挺姚正玉。顏東義出自新營的政治世家顏家班，已故大哥顏繼斌曾任新營市長，三哥顏耀星曾高票當選擔任兩屆國大代表，後來在前縣長蘇煥智任內出任工策會總幹事。

姚玉正表示，這次選舉對台灣未來發展影響重大，更攸關年輕一代的未來。下架民進黨、捍衛中華民國、維護兩岸和平、重建廉能政府，這是許多選民共同的願望，她呼籲非綠大團結，齊力推動政黨輪替、立委換人，在關鍵的時刻，為台灣及下一代做出正確選擇。

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