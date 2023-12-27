新北第6選區／林國春背氣球「接送上下班」！張宏陸一日跑四里

▲（圖／翻攝自FB／張宏陸（左）、林國春（右））

記者鄺郁庭／綜合報導

2024選戰倒數17天，新北市第6選區（板橋區中正里等65里）國民黨林國春「三度交手」民進黨張宏陸。林國春昨（26）日晚上背著「林國春氣球」站在陽明街口，今天一早則在民生路口，笑說自己「每天送大家上班，和接大家下班」。張宏陸一天就可跑4個里，直播掃街、和選民親切互動。

林國春26日晚上背著「林國春氣球」站在陽明街口，笑說自己「每天送大家上班，和接大家下班」，今天早上他則背著擴音器，在民生路口向選民問早。

張宏陸則勤開直播，與選民、粉絲分享拜票行程，一天就可以跑4個里，昨天就走訪了聯翠里、文化里、文聖里、懷翠里，今天上午到莒光里、華江里跟民眾互動。直播片段可看出他頗受當地居民歡迎，紛紛上前與他握手、寒暄。

在新北市第6選區一戰中，已擔任兩任立委的張宏陸挑戰三連霸，他有現任優勢，還曾獲公民監督國會聯盟評鑑為優秀立委，加上過去有代理板橋市長的經驗，扎根很深、形象良好，可望穩中求勝。

林國春則在新北市升格後，擔任過四屆市議員，有三次更是選區最高票，代表有一定實力。出身警界的他在擔任議員時，曾數次打擊弊案，正義形象深得選民心。這次超過六成民意希望政黨輪替，林國春也持續針對時事抨擊中央，盼獲中間選民青睞，「三戰張宏陸」有機會成功。