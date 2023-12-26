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快訊／時力提2024總統大選指南　8指標判斷支持「綠白藍」何組候選人

▲▼時代力量黨團召開2024大選時代力量投票指南 記者會 余佳蒨（右起）王寶萱 李兆立 周偉航 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲時代力量黨團召開2024大選時代力量投票指南記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

2024大選倒數18天，對於總統候選人投票意向，時代力量今（26日）召開時代力量2024投票指南記者會，列出8項指標包含：主權、護台、反黑金、體制正義、土地正義、民主社會、交通革新、普世人權，其中侯康配幾乎完全相悖、賴蕭配部分雷同、柯盈配則因立場反覆多被打上問號，時力表示，時力是因理念結合，希望大家藉此來挑選候選人，觀察這8點一直到進投票所為止。

▼時代力量提出2024大選投票指南。（圖／翻攝YT直播）

▲▼時代力量提出2024大選投票指南。（圖／翻攝YT直播）

秘書長李兆立表示，表態跟說明不該淪為信仰或是口號，不是隨便說選對的人做對的事、把國家還給你就要買單，應該用道理說服人民為何自己是合格總統候選人，應該把自己價值說清楚，因此時代力量列出8大項目，這些是時代力量非常重要議題，把這些講清楚爭取支持，而不是要我們隨便把候選人氣球扛在肩上。

時代力量決策委員周偉航表示，透過本次參選主軸政見跟過去問政內容歸結8大點，包含：主權、護台、反黑金、體制正義、土地正義、民主社會、交通革新、普世人權。時力不是偶像崇拜政黨，是因理念結合，希望大家透過理念評估來挑選候選人，內部也有作暫時性評估，也許各組候選人明天就改變說法，時代力量黨員跟支持者可以觀察這8點一路到進投票所為止。

周偉航指出，在選前18天，侯康配在8大議題和時力幾乎相悖，僅交通革新可能部分雷同、賴蕭配在護台部分相同，主權、反黑金、交通革新及普世人權部分雷同、體制正義跟土地正義打X、民主社會則打上問號，柯盈配則因立場反覆、今天講的跟明天講得不同，因此主權、護台、反黑金、體制正義都是問號，土地正義、民主社會打X，交通革新和普世人權則是部分相同。

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