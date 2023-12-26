賴侯柯再交鋒！第二場政見會14時登場　柯文哲不排除「主動攻擊」

▲賴清德、侯友宜、柯文哲今日下午2時將在第二場政見發表會二度交鋒。（合成圖／記者林敬旻攝）

記者江采蓁／綜合報導

2024總統大選倒數18天，第二場總統政見發表會於今（26）日下午2時登場，由《中視》轉播，為民進黨賴清德、國民黨侯友宜、民眾黨柯文哲二度交鋒，上週首場政見會藍綠互攻引發熱議，唯獨柯文哲收起砲火僅闡述政見，這次柯文哲是否會「主動攻擊」也備受關注。

今日下午2時將舉行第二場公辦總統政見發表會，全程共計100分鐘，分為三輪發言，每輪每人皆有10分鐘可發表政見。第三場政見發表會將於周四（12月28日）晚間7時舉行。

在首場政見發表會中，侯友宜一出場便火力全開，猛攻民進黨執政以來種種問題，更直球對決賴清德是否願意放棄台獨黨綱；賴清德則是邊打侯友宜不忘批評柯文哲，也藉此拆彈飽受爭議的老家違建，拋出願把房子交付公益信託，但問題並沒有因此而止住；柯文哲則一改「大砲風格」，面對藍綠攻擊打不還手、罵不還口，較專注於之前提過的政策論述，與對手鮮少互動。

柯文哲競選辦公室發言人陳智菡則表示，第二場政見會，柯文哲將聚焦於「經濟、文化、教育」等人民相關議題，也不排除會「主動攻擊」，對藍綠提出質疑或回應對手攻擊。