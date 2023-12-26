趙少康嗆「嫌貴不要租」凱旋苑　綠委批現代版何不食肉糜

▲國民黨副總統候選人趙少康。（圖／記者湯興漢攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨總統候選人侯友宜家族位在文化大學旁的「凱旋苑」租金是周邊套房二至三倍，被質疑「一坪租金比101還貴」是剝削學生，副手候選人趙少康則嗆「不爽不要租」，對此，民進黨立委林楚茵25日批評，這樣的說法根本現代版何不食肉糜，侯友宜嘴巴喊「挺青年 、安心租」，租金卻年年調整、吃定了文化學生山上房子不好找、趁火打劫。

對於趙少康說法，民進黨立委林俊憲解釋，凱旋苑的租客幾乎全都是文化大學的學生，而文化大學在陽明山的半山腰上，只有一條仰德大道通往山下，不是從捷運站坐40分鐘的公車上山，就是得自己騎車。而仰德大道是台北有名的「死亡公路」，塞車都只是小事情，重點是「危險」，所以文大的學生甚至家長，無論如何都盡可能想租在學校周邊，學生們真的有選擇嗎？

林俊憲表示，這裡不像其他學校附近的租房，特殊的地理環境，導致學生們只能在冒著危險通勤與侯友宜的「剝皮寮」之間二選一，請侯友宜拿出凱旋苑的出租數字給大家看看，是不是永遠都接近滿租？難道他以為是房間多豪華大家搶著租嗎？絕對不是，學生們是在買安全，提高的不是租金，而是他們的「買命錢」。

林楚茵指出，包租公侯友宜坑殺學生，趙少康補刀「嫌貴就不要租」根本現代版何不食肉糜，侯友宜嘴巴喊「挺青年 、安心租」，但自己百間套房凱旋苑租金卻年年調漲，吃定了文化學生山上房子不好找、趁火打劫。

林楚茵批評，二十幾歲有兩三間房子的趙少康還說這是「市場機制」、「覺得貴就不要租啊」，根本就是現代版何不食肉糜，學生都忍不住出來開記者會怒吼「包租侯坑學生」，就是因為侯友宜凱旋苑5坪大的套房月租金高達16000元，平均一坪的租金比101大樓還貴。

林楚茵質疑，一位是長年剝削學生，一年海撈兩千多萬元的侯友宜；另一位是教戰年輕人「以房換房」的趙少康，這兩位當上正副總統會照顧學生、同理弱勢嗎？