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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

趙少康指抗議學生「嫌貴就不要租」凱旋苑　綠委：為富不仁莫過於此

▲▼國民黨立委候選人羅智強反貪腐戶外開講25日中午在大安區瑠公公園舉行，同黨副總統候選人趙少康出席一起開講。（圖／記者湯興漢攝）

▲國民黨副總統候選人趙少康。（圖／記者湯興漢攝）

記者杜冠霖／台北報導

國民黨總統候選人侯友宜家族位在文化大學旁的「凱旋苑」租金是周邊套房二至三倍，被質疑「一坪租金比101還貴」是剝削學生，昨日也有學生出來抗議，副手候選人趙少康則稱「不爽不要租」。對此，民進黨立委蘇巧慧25日表示，趙少康竟說「租金貴是民進黨逼出來的」，要民進黨補貼租金給侯友宜賺。甚至要學生嫌貴就不要租，為富不仁且麻木不仁，如何當台灣的領導者？

對於趙少康說法，民進黨立委洪申翰指出，這棟大樓，現在之所以能超乎尋常地隔成103間小套房，而且還能取得103個門牌來避稅，這之中沒有政治特權嗎？為什麼其他人沒辦法？現在又要用「市場機制」四個字來遮掩政治特權嗎？

蘇巧慧批評，為富不仁莫過於此！面對凱旋苑暴漲的租金，國民黨的趙少康先是語出驚人，竟說「租金貴是民進黨逼出來的」，還要求民進黨補貼租金，給侯友宜賺。而今天有學生出面呼籲降低租金，趙少康再加碼嗆學生「覺得貴就不要租」。

蘇巧慧指出，過去在大群館時期，侯友宜就透過分割99塊門牌，技術性規避房屋稅繳納，還被當時文化校方揭露，每年固定漲5%。大群館被當初的柯市府認定違法作為寄宿住宅後解約，違法收入都尚未被追究，如今改名後的「凱旋苑」繼續租給文大學生，一間房從2018年「每學期1.8萬元」，漲到現在「每個月1.6萬元」，侯友宜繼續爽當剝削學生的剝皮寮包租公。

蘇巧慧直言，今年民進黨政府及總統候選人賴清德，都陸續提出補助大學生租金及私校學費的政策，希望幫助年輕學子減輕負擔，落實教育平權、降低社會不公。結果，民進黨在替大學生省下的錢，回頭都被侯友宜賺回去了。

蘇巧慧表示，對比之下，賴蕭配在解決問題，侯康配「不但沒有好康，還在繼續歐康」，加重對學生的傷害，趙少康還要學生嫌貴就不要租，這不僅為富不仁，而且麻木不仁，如何當台灣的領導者？

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