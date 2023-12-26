遭綠營控製造假消息　侯康高雄總部反擊：十大弊案都可受公評

▲遭綠營控「製造假消息文宣」！侯康高雄總部開記者會反擊。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

侯康高雄競選總部遭賴清德高雄競選總部指控花大錢製造假訊息，企圖魚目混珠，文宣中的十大弊案就是十大假訊息。今（26）日侯康競總召開記者會反擊，他們提出的十大弊案每一條都可受公評檢驗，這也提醒全體民眾思考，2024是要讓弊案隨之掩蓋，還是讓侯友宜重啟特偵組，將真相攤在陽光下，守護公平正義。

賴蕭高雄競總昨天召開記者會控訴侯康高雄競總製造假消息，痛批百年政黨用這麼低劣的戰術，是看不起高雄人，看不起台灣的選民，並直指10大假訊息，顯然就是意圖介入選舉，處處影射，沒具體證據，這是典型假訊息。

▲綠營指控侯康高雄總部花大錢「製造假消息」。（圖／記者賴文萱翻攝）

對此，侯康高雄競總總幹事、市黨部主委黃昭順表示，感謝新潮流劉世芳昨天的回應，看了他們昨天的記者會，才發現原來國民黨做的弊案整理還不夠多，還可以繼續做下一集。

黃昭順說，十大弊案回應了4件，其中疫苗、快篩、進口蛋引發的疑慮，錢到底怎麼用的？她相信人民心中都有一把尺。競總提出的案子都是台灣人民共同的疑慮，強調這必須要有特偵組介入查清楚，才知道其中貓膩在哪裡。

她強調，民進黨的十大弊案好像還不夠，她會開始整理下一集，因為台灣人民都看不下去，希望民進黨對這些案子不要凹了，做錯了就是道歉，就去面對。

▲遭控「製造假消息」，邱于軒說，每一條內容都可受公評。（圖／記者賴文萱翻攝）

市黨部發言人邱于軒則表示，競總用的內容全部都是來自媒體的報導、立委的質詢、人民的疑慮，裡頭有太多黑箱利益瓜葛，這是人民的痛苦，但民進黨卻視而不見。她質疑，難道這些案子不應讓老百姓知道、不應該攤在陽光底下嗎？

針對民進黨昨天的記者會，邱于軒覺得啼笑皆非，自己出面回應反而讓國民黨能公布更多資料，也讓民眾可以去思考，到底2024這場仗，要選擇什麼樣的總統來帶領台灣面對未來的挑戰。