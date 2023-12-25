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慶祝耶誕節　長榮女中辦校友回娘家活動老中青齊聚一堂

▲耶誕節到來，創校邁入136週年的台南市長榮女中舉辦系列活動，包括寫信給耶老、耶誕慶祝會、校友大會等活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲耶誕節到來，創校邁入136週年的台南市長榮女中舉辦系列活動，包括寫信給耶老、耶誕慶祝會、校友大會等活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

耶誕節到來，創校邁入136週年的台南市長榮女中舉辦系列活動，包括寫信給耶老、耶誕慶祝會等，特別的是今年舉辦校友大會，為歡迎學姊們回娘家，各科不只提供按摩紓壓的服務，還現做雞蛋糕及咖啡等餐飲招待，而今年參加的校友中，最年長的已有102歲，最年輕的未滿20，堪稱五代同堂。

▲耶誕節到來，創校邁入136週年的台南市長榮女中舉辦系列活動，包括寫信給耶老、耶誕慶祝會、校友大會等活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

耶誕節對教會學校而言為重要節日，長榮女中近期展開一連串慶祝活動。首先登場的是配合英文提升計畫，安排寫信給耶老的活動。今年校方搭配「府城四百年」為主題，讓學生在明信片上，彩繪各種台南代表性的圖案，像是赤崁樓、安平古堡、孔廟等古蹟，還有各式各樣的小吃，然後還要用英文書寫，向聖誕老公公介紹台南的特色，再由校方將明信片寄給各國的聖誕老人組織。

另外，在耶誕節當天，校方也舉辦耶誕英文歌曲比賽，學生們無不在造型上精心打扮，展現活力，而在耶誕慶祝會上則有學生的精彩歌舞表演、抽獎，還請來歌手現場演唱，氣氛熱烈。

最特別的是，因疫情停辦了四年的校友大會，今年也選在耶誕節舉辦。對母校有高度認同感的校友們，紛紛從北中南各地回娘家團聚，老中青三代都有，現場也出現母女檔、師生檔、姐妹檔等組合，其中年紀最長的是高齡已102歲的劉採桑校友。

▲耶誕節到來，創校邁入136週年的台南市長榮女中舉辦系列活動，包括寫信給耶老、耶誕慶祝會、校友大會等活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

劉採桑出身嘉義望族，因風聞長榮女中音樂教學鼎盛，十五歲隻身入學，就學期間由日本人擔任校長，她回憶道：畢業前她和同學前往日本一個月的時間旅遊，費用100元，當時公務員月薪才30元，這個空前絕後的畢旅，讓她印像深刻，還珍藏著當年攝於日本奈良的老照片，因此民國三十年從長女畢業後，她便前往日本東洋學校進修音樂，旅居日本一段時間後返台。對母校懷有濃厚情感的她，堪稱是長女校友會的精神領袖，每年活動從不缺席，今年還領軍臺北支部會合唱團現場獻唱，中氣十足。

而今年也第一次有男校友出席，還在唸大學的王瀚恩成為全場焦點，大家也笑稱，這場校友會堪稱五代同堂，也象徵長女這所全台女子首學得以生生不息傳承下去。

▲耶誕節到來，創校邁入136週年的台南市長榮女中舉辦系列活動，包括寫信給耶老、耶誕慶祝會、校友大會等活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

為了歡迎學長姐的到來，各科學弟妹們特地精心準備。美容、時尚造型科的學生提供按摩紓壓及招待服務；餐飲、觀光科的學生則在現場架起兩部餐車，一部現做印有長女校徽的雞蛋糕、另一部則提供現煮咖啡、薑茶，讓學姐們暖胃又暖心。

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