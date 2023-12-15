除夕想「各回各家」被老公拒絕！　人妻嘆：我還是我父母的女兒

▲原PO想回娘家吃飯。（示意圖／ETtoday資料照，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

農曆春節將至，近日有女網友發文表示，她和老公剛結婚，結果婆婆就要她除夕一起吃飯，「可是我想跟我的家人一起圍爐」。雖然她傾向和老公各自回各自家，但對方卻不同意，讓她很煩惱。貼文曝光後，吸引網友討論。

女網友在「匿名公社」上，以「婆婆說除夕我要跟他們一起吃飯，可是我想跟我的家人一起圍爐」為標題發文，提到她上個月才剛辦完婚禮，結果「婆婆說除夕我要跟他們一起吃飯」。聞言，想要和原生家庭一起圍爐的她便找老公討論，怎料對方卻說婚後「本來就跟夫家吃飯」。

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後來原PO提議兩人「各吃各的」，可無奈老公卻說沒有夫妻會這樣做，讓她很煩惱。她認為去婆家圍爐並非本分，而且她想要除夕回娘家也是因為「只有除夕可以看到弟弟跟姪子，他們也是一年回來一次」。

原PO直言，假日都已經和公婆吃飯了，「除夕圍爐跟初二的感覺、能見到的人不一樣，我還是傾向各自吃」。她也說，就算她結婚了，也非婆家的人，「我還是我父母的女兒」。

貼文曝光後，底下網友看法不一，「那幹嘛結婚，不要結婚不就沒這問題了」、「你不適合結婚吧，聽起來你只在意自己想要怎樣，好像不太會顧慮別人的感受」、「個人認為婚前先溝通好就好，但婚後再來講有點半強迫夫家要體諒，似乎不大合理」、「堅持你自己立場就可以，各吃各的，現在很多都這樣，沒什麼大不了」、「這是習俗，雙方講好就好，也可以初二不回娘家吃飯啊」。

也有網友建議，「我覺得除夕夜還是在婆家過比較好，若你要除夕當天回娘家可以選中午，沒必要為了這事和婆家撕破臉」、「我除夕中午吃娘家，晚上吃婆家。給你參考一下」、「我覺得夫妻要互相，像我們就是一年男方、一年女方家」、「如果你不在乎習俗，那幹嘛不乾脆全部兩邊揪一揪一起吃」。