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公婆強逼「婚宴所有人吃素」　新娘傻眼！最壞下場曝光

▲▼典華,婚宴,儀式堂,婚紗,喜宴會館。（圖／記者姜國輝攝）

▲婚宴吃素或吃葷，兩家鬧僵局。（示意圖／記者姜國輝攝）

網搜小組／劉維榛報導

結婚是兩家的事，若不願互相尊重，就怕喜事反告吹了。一名女網友抱怨，目前光是婚宴吃素或吃葷就搞得一個頭兩個大，偏偏未來公婆不肯退讓，堅持要舉辦「全素宴」，讓原PO崩潰又傻眼。文章曝光後，網友直言「強迫與宴賓客跟著要吃素很莫名其妙，結婚後你會更痛苦吧！」

一名女網友在Dcard無奈透露，最近討論婚宴菜色時，未來公婆因為信仰的關係不吃肉，便要求小倆口舉辦「全素宴」，讓原PO傻眼至極。

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無奈兩方喬來喬去都沒有結果，原PO直呼「他想素宴，但我家想葷宴。」盧了很久，娘家爸媽只好退一步，願意主桌吃素，但堅持給親友吃肉宴。

豈料未來公婆不願妥協，甚至認為娘家根本是「無理取鬧」。對此，原PO心累又崩潰，「是我們的問題嗎？」

文章曝光後，網友搖頭回應，「建議不要結婚，現在喬不好，以後更難喬」、「分開辦不就好了，男方婚宴辦素宴，女方訂婚宴辦葷宴不就好了，彼此有不同的想法就互相尊重」、「男方家吃素，就逼著大家都要吃素，這什麼道理？」「不覺得是你們的問題，建議男女是否分開辦？而且說你們無理取鬧，也太沒禮貌了」。

不少網友也預期辦素宴的下場，「跟他說吃素，沒有親友會想來」、「可以請賓客填表單啊，多數決，不過是我的話，素宴+不是很好的朋友的話，我會選擇不去」、「妳辦全素的婚禮，會發現好多親戚朋友臨時有事沒辦法參加」。其中有網友透露，「之前吃過全素的婚宴，那味道一言難盡，還有很像生魚片的素食，超詭異」。

還有過來人分享，「我們家也是喔，結婚只能素食 ，但是我跟我姊很簡單，如果雙方喬不攏就登記就好，雙邊吃個家宴解決」。

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