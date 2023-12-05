高雄男向老婆娘家租房想退錢遭拒　耍賤招陷害岳父、小姨子

▲高雄男向老婆娘家租房想退錢遭拒，耍賤招害岳父、小姨子銀行帳戶遭凍結。（示意圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄張姓男子在婚後原本向岳父租房，後來因為和傅姓妻子感情不睦，張男於是想拿回已經繳交的房租，但遭到岳父和小姨子的拒絕，張男越想越氣，竟分別匯款300多元給岳父和小姨子後，跑到警局報案，謊稱遭到詐騙，害兩人不但銀行帳戶被凍結，還差點被起訴，兩人查清楚原來是張男在搞鬼後反告張男，檢察官偵查後依誣告罪將張男起訴。

檢方指出，張男和傅姓妻子結婚後，因為買不起房子，於是以1個月1萬元向岳父租房，並由小姨子出面簽訂租賃合約，後來兩人婚後感情不睦，張男不想繼續租下去，於是想向岳父和小姨子要回租金，但遭到拒絕。

去年11月間，張男竟分別匯了388元和398元到岳父和小姨子的銀行帳戶，然後就跑到警察局報案，謊稱自己遭到網路算命詐騙，已經把錢匯給詐騙集團，警方受理報案後依法展開追查，而岳父和小姨子的帳戶也被銀行列為警示帳戶而凍結，事後檢察官也偵結不起訴。

張男的傅姓妻子知道丈夫的離譜行為後，兩人也鬧到離婚，而岳父、小姨子也在獲得不起訴後，反過來告張男誣告。

檢方偵查時，張男坦承犯行，檢察官認為事證明確，偵結依誣告罪將他提起公訴。