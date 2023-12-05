　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

高雄男向老婆娘家租房想退錢遭拒　耍賤招陷害岳父、小姨子

▲▼ 存摺示意 。（圖／記者劉昌松攝）

▲高雄男向老婆娘家租房想退錢遭拒，耍賤招害岳父、小姨子銀行帳戶遭凍結。（示意圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄張姓男子在婚後原本向岳父租房，後來因為和傅姓妻子感情不睦，張男於是想拿回已經繳交的房租，但遭到岳父和小姨子的拒絕，張男越想越氣，竟分別匯款300多元給岳父和小姨子後，跑到警局報案，謊稱遭到詐騙，害兩人不但銀行帳戶被凍結，還差點被起訴，兩人查清楚原來是張男在搞鬼後反告張男，檢察官偵查後依誣告罪將張男起訴。

檢方指出，張男和傅姓妻子結婚後，因為買不起房子，於是以1個月1萬元向岳父租房，並由小姨子出面簽訂租賃合約，後來兩人婚後感情不睦，張男不想繼續租下去，於是想向岳父和小姨子要回租金，但遭到拒絕。

去年11月間，張男竟分別匯了388元和398元到岳父和小姨子的銀行帳戶，然後就跑到警察局報案，謊稱自己遭到網路算命詐騙，已經把錢匯給詐騙集團，警方受理報案後依法展開追查，而岳父和小姨子的帳戶也被銀行列為警示帳戶而凍結，事後檢察官也偵結不起訴。

張男的傅姓妻子知道丈夫的離譜行為後，兩人也鬧到離婚，而岳父、小姨子也在獲得不起訴後，反過來告張男誣告。

檢方偵查時，張男坦承犯行，檢察官認為事證明確，偵結依誣告罪將他提起公訴。

ET快訊
陸34歲網紅李娟癌逝　2兒上救護車「淚拉媽媽手告別」
快訊／賴清德老家違建是事實！　新北市府：勿為選舉混淆視聽
澳門旅遊塔出人命！　遊客跳下後死亡
台中跨年晚會　壓軸卡司公布
中華隊為何不都在大巨蛋比賽　棒協解釋原委
柯辰勳12／10告別式　母淚道別「好愛你」：會好好活下去
陸籍女歌手丁噹「為五月天發聲」！登微博熱搜榜　3藝人都表態了
電纜垂落國道奪命　高公局開鍘「罰台電6萬元」
陳耀訓蛋黃酥1分鐘完售！　黃牛價飆到2000元

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

不滿所長竟嗆聲「炸了派出所」　他PO網再罵「垃圾」被起訴

幫國中女兒洗頭竟壓頭逼亂倫　狼父受審還問法官：這個會關嗎？

林青霞愛店「東門興記」爆爭產　女告母盜父4千萬被揭疑為共犯

桃園大雨下整天路樹倒塌　大園警捲袖子緊急移除

柯文哲愛將搞上辣模人妻！3坪漏水官舍偷情　正宮求償150萬

高雄男向老婆娘家租房想退錢遭拒　耍賤招陷害岳父、小姨子

人夫算命「離婚才會跟她走得久」　正宮氣罵小三反賠5萬

高富美女珠寶商「爆乳健美辣照」洗腦！　阿北險成洗錢人頭

轎車「引擎蓋掀開」趴趴走還迴轉　駕駛曝原因...淡水警出手了

快訊／嘉義市議會通過推動設置性專區！美女議員「醫療角度」力讚

失控！Toyz任電競大賞頒獎人　統神得獎上台罵「販毒狗」離席

五月天遭疑假唱「宣布演唱會直播」　相信音樂：邀請全民見證

高雄男賴在朋友家不走　處理員警遭美工刀攻擊

【Fred吃上癮】料理轉生術！魚子醬和奶蓋的融合，肯定要再來一口龍蝦吧

3屁孩玩殺蟲劑燒家樂福 賠償金天文數字｜20231204 ET午間新聞

【Fred吃上癮】用煎的更酥脆? 用烤的更Juicy? 究竟哪個更好吃!

徐若熙果然被韓媒注意到了 獲封台灣怪物｜20231204 ET午間新聞

4歲韓國娃初搭捷運獻給台灣　大眼四處看！不捨離開還想搭

野生幼猴嬉戲意外跌落獅園　遭壽山動物園母獅撲上咬亡

【Fred吃上癮】魚子醬與泡麵的連結？難道就是靠了這個神奇的粉味？

不滿所長竟嗆聲「炸了派出所」　他PO網再罵「垃圾」被起訴

幫國中女兒洗頭竟壓頭逼亂倫　狼父受審還問法官：這個會關嗎？

林青霞愛店「東門興記」爆爭產　女告母盜父4千萬被揭疑為共犯

桃園大雨下整天路樹倒塌　大園警捲袖子緊急移除

柯文哲愛將搞上辣模人妻！3坪漏水官舍偷情　正宮求償150萬

高雄男向老婆娘家租房想退錢遭拒　耍賤招陷害岳父、小姨子

人夫算命「離婚才會跟她走得久」　正宮氣罵小三反賠5萬

高富美女珠寶商「爆乳健美辣照」洗腦！　阿北險成洗錢人頭

轎車「引擎蓋掀開」趴趴走還迴轉　駕駛曝原因...淡水警出手了

快訊／嘉義市議會通過推動設置性專區！美女議員「醫療角度」力讚

徐若熙等強投強壓韓國引關注　韓媒呼籲韓職應從台灣找人才

9m88、Karencici挑戰不正經穿搭　KID下場同樂還塞進女裝

台積電跌4元收570　台股小跌93點來到17328點

張柏舟79歲堅持不用替身　「滾落山崖」女兒抱頭痛哭

打過淡大棒球隊　馬翰文是香港入境助理員

台新、新光整併？　吳東亮：新壽國際會計問題未解前不可能

明揚大火政府推修法　南消二大聯手官田產業園區辦說明會

賴清德未收到違建通知？　黃國昌開嗆：請中央政府說明一下

農水署擴大灌溉面積「8萬農戶受益」　農民樂喊：水一開就來了

陸34歲網紅李娟癌逝！2兒上救護車「淚拉媽媽手告別」　心碎畫面惹哭人

社會熱門新聞

衛福部處長不倫車震人妻！　美魔女照片曝光

抓猴直擊！　T1助教許智超找前女國手開房間

遭爆「不倫車震」美魔女人妻！　衛福部處長回應了

衛福部處長車震人妻！　直擊「車內撐傘」猛搖晃

汐止夫妻雙屍相驗！家屬：好好的女孩割成那樣

失火畫面曝！　家樂福烈焰狂竄2店員看傻

赴醫院門診離奇追撞槽車　家人悲痛領回遺體

媳婦像僕人從早做到晚！丈夫還搞小三　彰化法官判准離婚

路邊撿紅包內有「1400美元」　想換新台幣慘了

知名T1職籃教練外遇　竟還撂友「圍毆兒子」

清潔隊員2打1遭反殺雙亡　他獨活被依殺人罪

衛福部處長「鬧區露天停車場」車震人妻　傳多人目擊

柯文哲愛將搞上人妻！正宮求償150萬

即／嘉市議會通過推動設置性專區　美女議員力讚

更多熱門

相關新聞

一張AI病床照阿北信了！警好說歹說保住7萬

一張AI病床照阿北信了！警好說歹說保住7萬

詐團手法又進化了！台中58歲洪男遇到一名自稱「許嘉琪」的女子，聲稱母親住院急需用錢，還利用AI合成出病床照、身分證件，讓洪男信以為真。員警一眼認出是AI合成，並且跟洪男解釋該張身分證諸多漏洞，才讓洪男相信被騙，保住差點匯出的7萬元。

老婆和學弟上摩鐵　海巡署官員獲賠38萬

老婆和學弟上摩鐵　海巡署官員獲賠38萬

安卓惡意軟體鑽系統漏洞　攻擊銀行App操控交易

安卓惡意軟體鑽系統漏洞　攻擊銀行App操控交易

賣帳戶「現賺5萬元」：已經拿到錢了！下場曝

賣帳戶「現賺5萬元」：已經拿到錢了！下場曝

投資股票、洱茶餅詐322萬　2車手栽了

投資股票、洱茶餅詐322萬　2車手栽了

關鍵字：

老婆娘家租房退錢匯款謊稱詐騙

讀者迴響

熱門新聞

衛福部處長不倫車震人妻！　美魔女照片曝光

新北耶誕城一堆免費抱抱！他揭真實目的

抓猴直擊！　T1助教許智超找前女國手開房間

遭爆「不倫車震」美魔女人妻！　衛福部處長回應了

衛福部處長車震人妻！　直擊「車內撐傘」猛搖晃

金龍「孤鸞年」將至　民俗專家警告4生肖留意

曾之喬首認婚後3年「陷入極大低潮」！

嘉義大老嫁女席開520桌　20分鐘煙火直逼國慶

大巨蛋驚見「場邊辣妹上空春光」！

五月天爆假唱「阿信1舉動證清白」！IG首度打破沉默

快訊／星光電競大賞發文致歉

特斯拉Cybertruck飛踹實測

汐止夫妻雙屍相驗！家屬：好好的女孩割成那樣

統神上台搶Mic怒噴Toyz販毒狗

施明德肝癌病危　電話交代遺言惹怒陳文茜

更多

最夯影音

更多
失控！Toyz任電競大賞頒獎人　統神得獎上台罵「販毒狗」離席

失控！Toyz任電競大賞頒獎人　統神得獎上台罵「販毒狗」離席
五月天遭疑假唱「宣布演唱會直播」　相信音樂：邀請全民見證

五月天遭疑假唱「宣布演唱會直播」　相信音樂：邀請全民見證

高雄男賴在朋友家不走　處理員警遭美工刀攻擊

高雄男賴在朋友家不走　處理員警遭美工刀攻擊

【Fred吃上癮】料理轉生術！魚子醬和奶蓋的融合，肯定要再來一口龍蝦吧

【Fred吃上癮】料理轉生術！魚子醬和奶蓋的融合，肯定要再來一口龍蝦吧

3屁孩玩殺蟲劑燒家樂福 賠償金天文數字｜20231204 ET午間新聞

3屁孩玩殺蟲劑燒家樂福 賠償金天文數字｜20231204 ET午間新聞

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

金馬60特別報導

金馬60特別報導

迎接金馬一甲子，帶你一同揭曉入圍者喜悅、演員秘辛、典禮即時盛況，立即看▶

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面