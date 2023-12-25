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「謝中校」共諜案主管反升官　只有他被懲處想退伍

國軍陸軍航特部601旅的「固安計畫」遭洩漏給共諜，一名軍方人士指控，負責保管機密的作戰情報科科長不僅未被懲處，日前還晉升上校。（圖／CTWANT製圖）

▲國軍陸軍航特部601旅的「固安計畫」遭洩漏給共諜，一名軍方人士指控，負責保管機密的作戰情報科科長不僅未被懲處，日前還晉升上校。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

陸軍航特部航空601旅爆發共諜案，陸軍中校謝孟書涉嫌洩露該部隊極機密的「固安計畫」，還與中共情報人員密謀駕直升機叛逃；但軍方人士指出，該共諜網部分成員遭破獲後，身為主官的601旅郁姓少將旅長未被究責，負責保管機密文件的軍官也未受懲處，科室主管還在事後升了官，反而是與洩密無直接關聯的少校情報官被記過扛責。

這位要求匿名的軍方人士說，謝孟書擔任陸軍司令部副司令的侍從官，在601旅四處「行走」，人緣很好，與多位中、高階軍官都很熟，雖然他的編制在飛訓部，但也常到作戰情報科的辦公室。據他了解，「固安計畫」就鎖在作戰情報科辦公室的保密櫃中，作戰官負責金保官鑰匙，謝被查獲翻拍該部隊的整本「固安計畫」，檢調人員曾到部隊搜索並約談相關人員，但作戰官供稱是遭偷走，後來就被飭回，並未被起訴、也沒有被軍方懲處。

總統專機私菸案時任總統警衛室外衛主任的陳敏華事後晉升少將，授階典禮後由特勤中心人員護送快步離開會場，不願接受媒體提問。（圖／報系資料照）

▲總統專機私菸案時任總統警衛室外衛主任的陳敏華事後晉升少將，授階典禮後由特勤中心人員護送快步離開會場，不願接受媒體提問。（圖／CTWANT提供）

他說，軍方內部盛傳，該計畫是謝孟書以「寫報告」為由，向作戰情報科人員借走翻攝，但後來不了了之，軍方並未深入追究，作戰情報科方姓中校科長原應負有連帶責任，卻沒有受懲處，檢方在7月查共諜案、11月起訴謝孟書等人後，方科長保密工作嚴重疏漏，卻反而在12月晉升上校。

反而是同辦公室的情報官，因為謝孟書曾盜用他的照片，作為通訊軟體的大頭照，用來向上游謊稱自己吸收了新的成員，遭到辦案人員懷疑，查證後發現情報官沒有任何通聯紀錄，但在搜索他的辦公桌時，在上鎖的抽屜裡發現一張與案情無關的密件，這位情報官被帶回家中搜索，最後雖然不起訴，但遭到記過，成為唯一受罰的軍官。

這位軍方人士說，受罰的情報官當時由7、8名調查人員大陣仗帶回住處搜索，雖然最後獲不起訴，但他曾抱怨鄰居、同學都停留當時他被查辦的記憶，還以為他是共諜，他不起訴後也無法一一澄清，再加上只有自己遭到懲處，其他人反而升官，心中感到非常不平，已休假多日，可能有申請退伍的打算。

蔡英文總統出席「2019亞洲生技大會」時，時任總統府副侍衛長的空軍少將柳惠千（後方男子）一路隨行，蔡總統在委菸後也不畏外界質疑，讓柳退役後轉任駐英公使。（圖／報系資料照）

▲蔡英文總統出席「2019亞洲生技大會」時，時任總統府副侍衛長的空軍少將柳惠千（後方男子）一路隨行，蔡總統在委菸後也不畏外界質疑，讓柳退役後轉任駐英公使。（圖／CTWANT提供）

軍方多次傳出「犯錯卻升官」的爭議，民進黨執政下最為人所知的就是總統蔡英文出訪時發生的「私菸案」，幾個重要的涉案人員在懲處後又陸續升官。當時小英的總統府警衛室主任陳敏華，聲稱自己沒有參與其事，因督導不周被記大過，隔年卻升少將，然而檢方偵查發現，陳其實也有參加「團購」。

「私菸案」另一位時任總統府侍衛長張捷，事發後請辭未獲准、改記過並調職，先是調陸軍司令部委員，隔年2月再調國防部中將參事，一年後擔任國防大學副校長。當時的副侍衛長的柳惠千遭記一大過一小過，3年內不得調任重要職，然而他3年後退伍，立刻獲總統任命出任英國公使，成為第一位退伍後直接無縫接軌立即轉任政務官的將領。

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