賴清德萬里老家公益信託　民進黨開始清理戰場

圖文／CTWANT

為了不讓萬里老家爭議延燒失分，民進黨總統候選人賴清德選擇讓萬里老家交付公益信託，並轉作礦工生活紀念館使用，國安局也隨即撤收維安，切割得乾乾淨淨。然而有藍營人士指出，賴清德老家爭議還未結束，根本的「違建」尚未拆除處理前，無法辦理公益信託，綠營別想亂帶風向，並指賴清德長期對他人要求高道德標準，若不拆違建，實在無法對社會交代。

民進黨終於警覺萬里爭議讓支持者很焦慮，也讓民調失分不少。賴清德20日「切割」老家後，綠營也隨即變換隊形，向國民黨和民眾黨總統候選人侯友宜、柯文哲展開猛攻，逼得柯文哲21日立即表態，會把農地非法出租給遊覽車停放所獲取的租金利益捐出。此外，民進黨也持續進逼質問，侯友宜是否要捐出凱旋苑（舊稱大群館）作為公益信託，反殺在野陣營的手段明顯。

另外，有政壇人士觀察，綠營不只要乾淨切割萬里爭議，還開始「洗地」，想從根本上翻轉該議題。民進黨發言人張志豪不管主管機關的認定，一貫堅持賴清德的萬里老宅是合法房屋，並無「違建」之虞。張的發言完全顛覆外界近日以來，討論該議題的事實基礎，有新北市府人士就相當不滿，指稱民進黨也太過無恥，既存違建就是違建，事實不變，一切依法行政，而且目前未接獲賴家辦理信託標的物及相關資料。

▲國民黨立委王鴻薇揭露，公益信託屬財產權的移轉登記，民進黨總統候選人賴清德萬里老家既無「建照」也沒有「使照」，還有逃漏稅問題，很難移轉。（圖／CTWANT提供）

立委王鴻薇也進一步揭露，公益信託屬財產權的移轉登記，根據相關法令，財產標的應有登記產權，但賴清德萬里老家既無「建照」也沒有「使照」，還有逃漏稅問題，請問要移轉什麼？新北市地政局長汪禮國也證實，賴老家目前只有土地確實存在，房屋雖已蓋好，但該房屋沒有建照和使照，形同「幽靈房屋」，質疑一棟沒有列冊在案的房屋，該如何信託使用。

只是就算藍營和新北市府出面凸顯違建事實，但賴清德將萬里老家交付公益信託的策略，確實使得綠營指標人物開始敢陸續站出來為該議題辯護。民進黨台北市競總主委陳時中和高雄市長陳其邁一北一南，就異口同聲點名侯友宜和柯文哲的「房事」問題，並要求在野黨人選比照賴清德辦理。藍綠雙方皆盡力主導輿論走向，希望藉此影響選民投票行為。

對於民進黨開始清理戰場，一位藍營人士指出，從曾經曝光過的違建空拍圖，可以知道賴家老宅不僅曾長高、長胖和變長，違建尚未拆除處理前，無法辦理公益信託，因此賴清德老家爭議還未結束。他說，綠營也別想亂帶風向，這題會持續發酵，直到投票日那天，而且賴清德長期對他人要求高道德標準，如今碰到自己的問題就僅是切割處理，不拆違建，實在無法對社會交代。

▲從曾經曝光的空拍圖，可以知道民進黨總統候選人賴清德萬里老家曾長高、長胖和變長，因此違建尚未拆除處理前，相關爭議還未能完全結束。（圖／CTWANT提供）

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