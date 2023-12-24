　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

不是第一次！公公偷翻媳婦內褲「太愛才這樣」　她被嚇到全身抖

原PO表示，公公會偷翻她內褲。（示意圖／Pexels）

▲原PO表示，公公會偷翻她內褲。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

遇到這狀況要怎麼辦？近日一位人妻表示，她發現公公會偷翻她內褲，這令人衝擊的畫面，讓她看到全身發抖，因為這事不是第一次發生。公公稱，因為太愛家人了才這樣。

原PO在論壇《Dcard》發文，「出門臨時想到東西沒有拿，中途再回家一趟，發現房門打開，走進去看見公公在摸我的內褲（我掛在房間內）。」原PO解釋，她會把內褲掛房間，因為這不是公公第一次偷翻，「平常上班都會鎖門，但防不勝防。今天剛好忘記鎖，就看到令人衝擊的畫面，全身都在發抖。不知道怎麼辦，不知道要不要跟娘家說？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

老公表示，跟娘家說只會讓他難做人，原PO回應，乾脆夫妻搬出去，老公則回沒錢。公公稱，因為太愛家人才會這樣，下次不會了，原PO指出，「但這些事都不是第一次發生了，我也不敢想對方的保證，現在只要他跟我講話我就覺得很有壓力，半夜要上廁所出房門也很有壓力。」

原PO補充，公公曾在房門外偷聽，坦言「不知道自己再這樣下去精神方面會不會生病。老公沒有做錯事情，但他沒有想辦法要解決問題也讓我很失望。不知道究竟該不該跟娘家爸媽說。」

此文曝光後，網友紛紛留言「公公的行為已經是對你產生意淫，縱使沒有做出實際行為，但對心理壓力極大」、「你公公很噁，你老公沒用，上樑不正下樑歪，勸離不勸」、「這什麼可怕的行為，搬出去或是搬回娘家都好吧」、「直接攤開來對家人說，已經是道德問題了」。

延伸閱讀
準媽媽「孕肚消風」衝急診　醫看超音波照笑了…真相讓她超尷尬
60K情侶想買賓士「拿不出頭期款80萬」　大小姐嗆：長輩應該付錢
咖哩有鳥爪！店家堅持「那是黑豆蔻」　熟客討嘸退費氣炸

ET快訊
韓千萬YTR　涉多人性侵被捕
快訊／竹北快炒店大火！　整間燃燒緊急疏散
頻尿又夜尿　她「罹第4期」當場傻了
籃籃竟當眾打胡瓜頭！　遭轟「大逆不道」
獨／「家沒了」傻留原地　大量鴿子慘遭路殺
信義區塞爆！　Ella「跳車」開唱
快訊／29歲男喝咖啡　突口吐白沫猝死

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

中南部考生盼學測彈性開冷氣　大考中心：研議中、考前公布

高雄輕軌10年終成「圓」！元旦試營運　林欽榮千字文憶艱辛路

外送點蝦仁炒飯「送來的是肉絲」！作家致電提醒　收老闆暖心驚喜

大批聖誕老公公報佳音　竹科「雷風車隊」助弱勢兒童8年不間斷

不是第一次！公公偷翻媳婦內褲「太愛才這樣」　她被嚇到全身抖

取代電暖器！鄉民推「禦寒1物」用起來超爽　台電認證：省8成電費

共生吉祥禮拜佛祖！2023世界神明聯誼會　高雄佛光山盛大舉行

集結餐飲3大賽事得獎料理　開平餐飲學校推「金牌套餐」

聖誕老人、白雪木營造聖誕氛圍　山上花園水道博物館濃濃異國風

101跨年夜多雲轉晴　專家曝元旦迎曙光機率：台東雲透光灑仙台

混血臉「代表台灣參賽」挨批　戴凱文「全台語」反擊酸民！

陳美鳳挨酸靠醫美：我沒拉皮！　認「一年進場一次」曝保養撇步

女搭高鐵坐錯車淒涼想哭　遇暖心車長＋乘客秒開朗

日舞團avantgardey合體跳保庇　宣傳片出爐！王彩樺：永生難忘

台南8男4女性愛趴！全裸激戰遭警破門畫面曝　294個保險套散一地

安心亞「背13頁韓文台詞」獲讚　池大韓誇：是韓國男生的菜！

《單身即地獄》李官熙撩3女　尹廈情怒到不壓下巴：你算什麼！

《我獨》穿制服+騎機車致敬《想見你》　吃台灣豬腳「想引進韓國」：一定紅！

早餐店還沒開！貓客急點餐 「鑽鐵門怒瞪」笑翻老闆XD

老師掉水裡「先吃雞腿還是糖」　4萌娃答案笑翻網：沒人救老師

中南部考生盼學測彈性開冷氣　大考中心：研議中、考前公布

高雄輕軌10年終成「圓」！元旦試營運　林欽榮千字文憶艱辛路

外送點蝦仁炒飯「送來的是肉絲」！作家致電提醒　收老闆暖心驚喜

大批聖誕老公公報佳音　竹科「雷風車隊」助弱勢兒童8年不間斷

不是第一次！公公偷翻媳婦內褲「太愛才這樣」　她被嚇到全身抖

取代電暖器！鄉民推「禦寒1物」用起來超爽　台電認證：省8成電費

共生吉祥禮拜佛祖！2023世界神明聯誼會　高雄佛光山盛大舉行

集結餐飲3大賽事得獎料理　開平餐飲學校推「金牌套餐」

聖誕老人、白雪木營造聖誕氛圍　山上花園水道博物館濃濃異國風

101跨年夜多雲轉晴　專家曝元旦迎曙光機率：台東雲透光灑仙台

甘肅地震重創當地農牧業　經濟損失達23.2億元

跟上AI狂潮　建案「聘」虛擬主播創造話題

竹市立委激戰　洪慈庸挺邱顯智「永遠做最困難的事」

樂天放60人外「心情忐忑」　蔡鎮宇：先檢討自己

韓千萬YTR消失6個月「竟涉嫌多人性侵」！　9身分線索曝…網全傻眼

中南部考生盼學測彈性開冷氣　大考中心：研議中、考前公布

高雄輕軌10年終成「圓」！元旦試營運　林欽榮千字文憶艱辛路

2024年6大旅遊趨勢曝！到日本玩注意「匯率」變化　少子化遊留學夯

買房趁年輕？他問「老了再買可行性」 網點關鍵：貸款不容易

竹北快炒店火警　整間鐵皮屋遭火舌吞沒！現場緊急疏散

牙結石上有笑臉出沒！　下一秒全部粉碎爽度100%

生活熱門新聞

正妹YTR遊日飯店床前「煎牛排」！網看傻

兒作文「媽媽的寒酸湯圓」　律師：我們家就是窮

她怕看到兒子女友嘆：等吃等賭心好累

4縣市大雨！強烈冷氣團今南下探9℃　全台變天時間曝

客稱iPhone摔到軟墊爆了　店員一看快哭出來

6種「偽蔬菜」大公開　它熱量最驚人

飲料弄倒灑一地！媽怒要店員到府擦地板

交換禮物地雷、人氣排行出爐　最雷又是它

2生肖財運旺　屬牛快去刮刮樂

Google街景圖「賴皮寮」掃地人員消失了

平安夜冷氣團再襲！連2天急凍探9度　　下周四變天「全台溼答答」

妻子偷吃前男友！丈夫復仇全場嗨爆

「阿公幾天就找一次」外傭懷孕了！全家族傻了

台灣「最強歌手」出爐！　擊敗泰勒絲、BLACKPINK

更多熱門

相關新聞

她存款上百萬！表弟卻酸：比阿公那輩還不如

她存款上百萬！表弟卻酸：比阿公那輩還不如

面對低薪，除了斜槓，大家也會選擇投資。一名女網友表示，才高中的表弟嘲笑她只懂存錢，投資理財的等級比阿公那輩還不如，讓她開始想要改變。

她要求「第2胎從母姓」　準婆婆秒翻臉

她要求「第2胎從母姓」　準婆婆秒翻臉

大巨蛋何時辦演唱會　遠雄回應了

大巨蛋何時辦演唱會　遠雄回應了

賴清德萬里老家公益信託　民進黨開始清理戰場

賴清德萬里老家公益信託　民進黨開始清理戰場

總統大選最新賭盤　只差30萬票

總統大選最新賭盤　只差30萬票

關鍵字：

周刊王公公內褲媳婦

讀者迴響

熱門新聞

姊姊寒冬睡夢中猝死　鄭家純曝喪親之痛

阿翔老婆聖誕趴穿超辣！

營養師：早餐空腹吃「6種食物」讓你狂掉秤

Jennie離開YG！成立新公司「自己當老闆」

天道盟要角岳父告別式　「鐵霸」也來弔唁

正妹YTR遊日飯店床前「煎牛排」！網看傻

台南性愛趴名額搶破頭　警一查才知平均44歲

警界明日之星殞落　3線1星督察唐念舜病逝

台南8男4女性愛趴　全裸激戰中遭警破門畫面曝

超哥「海鮮女體盛」宴客　粉絲狂刷超派

兒作文「媽媽的寒酸湯圓」　律師：我們家就是窮

李心潔證實彭發破產：盡力在幫他

她怕看到兒子女友嘆：等吃等賭心好累

4縣市大雨！強烈冷氣團今南下探9℃　全台變天時間曝

2女大生吃飽忘了車停哪　10度低溫找2hrs求救

更多

最夯影音

更多
混血臉「代表台灣參賽」挨批　戴凱文「全台語」反擊酸民！

混血臉「代表台灣參賽」挨批　戴凱文「全台語」反擊酸民！
陳美鳳挨酸靠醫美：我沒拉皮！　認「一年進場一次」曝保養撇步

陳美鳳挨酸靠醫美：我沒拉皮！　認「一年進場一次」曝保養撇步

女搭高鐵坐錯車淒涼想哭　遇暖心車長＋乘客秒開朗

女搭高鐵坐錯車淒涼想哭　遇暖心車長＋乘客秒開朗

日舞團avantgardey合體跳保庇　宣傳片出爐！王彩樺：永生難忘

日舞團avantgardey合體跳保庇　宣傳片出爐！王彩樺：永生難忘

台南8男4女性愛趴！全裸激戰遭警破門畫面曝　294個保險套散一地

台南8男4女性愛趴！全裸激戰遭警破門畫面曝　294個保險套散一地

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

萬老師郭昱晴要闖政壇了

萬老師郭昱晴要闖政壇了

《麻辣鮮師》恰北北萬老師來了！萬老師郭昱晴是2024民進黨不分區立委候選人名單的亮點之一

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面