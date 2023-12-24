不是第一次！公公偷翻媳婦內褲「太愛才這樣」　她被嚇到全身抖

▲原PO表示，公公會偷翻她內褲。（示意圖／Pexels）



圖文／CTWANT

遇到這狀況要怎麼辦？近日一位人妻表示，她發現公公會偷翻她內褲，這令人衝擊的畫面，讓她看到全身發抖，因為這事不是第一次發生。公公稱，因為太愛家人了才這樣。

原PO在論壇《Dcard》發文，「出門臨時想到東西沒有拿，中途再回家一趟，發現房門打開，走進去看見公公在摸我的內褲（我掛在房間內）。」原PO解釋，她會把內褲掛房間，因為這不是公公第一次偷翻，「平常上班都會鎖門，但防不勝防。今天剛好忘記鎖，就看到令人衝擊的畫面，全身都在發抖。不知道怎麼辦，不知道要不要跟娘家說？」

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老公表示，跟娘家說只會讓他難做人，原PO回應，乾脆夫妻搬出去，老公則回沒錢。公公稱，因為太愛家人才會這樣，下次不會了，原PO指出，「但這些事都不是第一次發生了，我也不敢想對方的保證，現在只要他跟我講話我就覺得很有壓力，半夜要上廁所出房門也很有壓力。」

原PO補充，公公曾在房門外偷聽，坦言「不知道自己再這樣下去精神方面會不會生病。老公沒有做錯事情，但他沒有想辦法要解決問題也讓我很失望。不知道究竟該不該跟娘家爸媽說。」

此文曝光後，網友紛紛留言「公公的行為已經是對你產生意淫，縱使沒有做出實際行為，但對心理壓力極大」、「你公公很噁，你老公沒用，上樑不正下樑歪，勸離不勸」、「這什麼可怕的行為，搬出去或是搬回娘家都好吧」、「直接攤開來對家人說，已經是道德問題了」。

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