大巨蛋何時辦演唱會　遠雄：最近忙於賽事，沒這類計畫可公開

▲今年12月，台北終於迎來可容納5萬人的大巨蛋，與高雄的國家體育場南北相望。（圖／CTWANT提供）



圖文／CTWANT

「我們要巨蛋！」32年前，中華職棒總冠軍賽的第7戰大雨滂沱，觀賽的1萬3千名球迷在雨中奮力喊出心聲後，當時露天淋雨的台北市立棒球場2000年拆除，改建為今日可容納1萬多人的「台北小巨蛋」，而在台北松山菸廠舊址建起、可容納5.9萬人的室內多功能體育館「台北大巨蛋」，今年12月3日正式啟用，首役第30屆亞洲棒球錦標賽「中韓大戰」，引來1萬7千人觀賽。球迷巨蛋看棒球賽終於成真。

除了球迷，歌迷更關心大巨蛋何時可辦演唱會？CTWANT調查，有兩組「特殊人馬」也很關注，一是松山區的里民們，長年抱怨小巨蛋演唱會的「人造地震」，台北市長蔣萬安在6月於里長座談會上坦白說：「小巨蛋不適合大型動感演唱會，會盡快讓歌手改到大巨蛋，小巨蛋回歸正軌的運動館。」然而CTWANT記者在開幕後詢問主掌大巨蛋BOT營運的遠雄集團時，得到的回應是最近忙於賽事，沒有這類計畫可公開。

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▲台北市長蔣萬安允諾，大型動感演唱會改在大巨蛋舉行。（圖／CTWANT提供）

另一組關切進度的，則是近來力拼「演唱會經濟」的高雄市政府團隊。尤其是今年11月11日、12日，高雄迎來Coldplay酷玩樂團這重量級貴賓開唱，創下2日參與人數17萬人及5.5億元商機。高雄市政府在臉書粉絲頁直接主打「天團開唱首選」標題，隔空向演唱會大本營的台北炫耀。

高雄市運動發展局研究員藍偉仁向CTWANT記者表示，今年高雄已辦超過 52 場演唱會，其中8場在高雄國家體育場，總計吸引約 92.5 萬人次、觀光效益逾 23 億元。高雄市拚巨型「演唱會經濟」的關鍵主力，就是位在高雄左營的高雄國家體育場。

這棟建物2009年啟用時是為了世大運，任務結束後，2011年行政院轉交給高雄市政府運營，一年所需的人事、營運費用就要花五、六千萬元，只辦運動賽事入不敷出，須另尋財路。

▲高雄市長陳其邁親自領軍，要讓演唱會經濟在地開花。（圖／CTWANT提供）

「當初的確是政府同仁拿著計畫書，去向台灣各大主辦單位拜訪遊說，」但要撬動早已習慣，且設備、資源都在台北的主辦單位們，著實不易，藍偉仁回憶起在新冠疫情前碰的各種軟釘子，無奈笑笑。

五月天是最早在高雄舉辦演唱會的團體，但超過萬人以上的國際級活動很少，直到2019年3月，搖滾天團魔力紅Maroon5來台，成為首組在高雄國家體育場辦演唱會的國際樂團，接著疫情爆發，就不再有指標性大案。

沒想到疫情後，全球流行與藝文市場開始復甦，還吹起減碳風。索尼、環球、華納三大唱片集團2021年12月簽署《音樂產業氣候公約》，承諾2030年前溫室氣體排放量減少50％， 這使得高雄市府的演唱會計畫書突然受青睞，因為高雄國家體育場的「綠建築」身分。

今年3月，先是韓國女團BLACKPINK飛高雄，辦起場內外高達5萬人的巨型演唱會後，接著11月，酷玩樂團創下全台第一場「國際級減碳演唱會」。「我們努力朝演唱會乾淨目標邁進，為減碳45%，盡可能不用一次性塑膠物品。」酷玩樂團主唱ChrisMartin在高雄開唱時，特別公開強調，除了演唱會場地一定要綠建築，使用太陽能或風電，觀眾使用的回收LED手環由植物性可堆肥原料製成；團員搭乘飛機選擇永續航空燃料，以減少航空旅行中75％的碳排。

「我們是全台唯一擁有綠建築黃金標章、可容納4.5萬人以上的場館，也呼應了Coldplay演唱會的永續理念，才能成功接到這個案子。」藍偉仁說，高雄國家體育場以綠建築概念興建，屋頂8844片太陽能板，一年可發電量110萬度，減少二氧化碳排放量660噸，去年還多到賣給台電41萬度，館場前有大型空地供接駁車轉運人潮，可減少塞車的碳排放量。

「反應比我們想像的還好。」高雄市經發局局長廖泰翔不諱言，大量人潮管控可趁機練兵、升級城市治理的軟硬體，市府與業者合推演唱會門票享住宿和夜市的優惠券，讓商圈業績成長三成。六合商圈夜市理事長莊其章說，平時約一點多收攤，但演唱會那天，凌晨兩三點還人潮不斷，「大家都嚇到。」

▲在國際天團演唱會期間，高雄的夜市商圈迎來大量遊客。（圖／CTWANT提供）

與酷玩演唱會撞期，同一時間在高雄辦的MOPCON行動科技年會，參與者告訴CTWANT記者，半年前就訂不到住宿飯店，滿房狀態甚至蔓延到台南車站附近，感嘆「辦活動前，要先打聽附近有沒有演唱會。」

儘管有市議員質疑高雄為了招攬天團，對主辦單位少收150萬元場地費，但CTWANT記者查詢政府財政收支表，演唱會帶動其他商業活動，包括餐飲、住宿與更多的消費活動，今年1到10月光是娛樂稅就收了1.86億元，而去年同期因疫情關係進帳為0。

「演唱會就是城市間的競爭！」高雄市長陳其邁私下跟相關官員說。11月的酷玩演唱會，陳其邁就親自坐鎮指揮中心，使用大數據分析和人工智慧掌握人流，用接駁車和加開捷運調度，散場時內外超過8萬人、大約在80分鐘左右將觀眾清空；而台北大巨蛋啟用的首場棒球賽，散場時約1.7萬人，球迷怕塞在路上，還沒結束前就陸續採用步行與捷運離場，大約花了25分鐘解散完畢。

「剛開幕的台北大巨蛋，儘管辦演唱會話題性十足，但很多單位還在觀望中」，業內人士向CTWANT透露，大型國際級演唱會需要夠多觀眾才能收支平衡，而人潮爆量恐讓忠孝東路大打結，這也是為什麼大巨蛋開幕賽只開放1.7萬人入場，就是在壓力測試，「像演唱會那種5萬人瞬間散場離開，很可能卡在路上，除了粉絲體驗不好，產生的排碳量更是不可承受之重。」

儘管台北大巨蛋也是可容納近5萬人的綠建築，但散場塞車疑慮未解之前，腹地開闊的高雄暫居優勢。「打進國際級天團的圈子後，接下來有綠色減碳需求的大型藝文或體育活動，已有單位主動來接洽。」藍偉仁說，尤其國際天團可吸引周邊國家粉絲跨海追星，歌手也會在臉書或IG分享，提高了高雄市國際能見度。

展望明年，3月間湯姆瓊斯Tom Jones要在台北國際會議中心開唱，韓國女團IVE在林口體育館，高雄巨蛋1月則有共和世代OneRepublic、SUPERJUNIOR和3月的洛史都華Rod Stewart，高雄國家體育場2月將迎來史上第一位全英百億級大賞的歌手紅髮艾德 Ed Sheeran。看來，大型演唱會目前是「向南看」。

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