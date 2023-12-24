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約好婚後AA制！她要求「第2胎從母姓」　準婆婆翻臉氣罵：憑什麼

很多情侶、夫妻面對金錢消費會採取AA制。（示意圖／Pexels）

▲很多情侶、夫妻面對金錢消費會採取AA制。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

很多情侶、夫妻面對金錢消費會採取AA制，覺得這樣既公平又不容易吵架。一名女網友抱怨，與男友講好婚後一樣AA制，怎料到準婆婆一聽到第二個小孩要跟娘家姓，居然破口大罵，讓她氣到停辦婚禮，「哪有人選擇性AA制？」

原PO在《毒姑九賤婆媳討論區》表示，自己是獨生女，和男友交往8年以來都是AA制，雙方也認同這樣的相處模式，並約定好婚後一樣是AA制，且無論住在娘家買的房或男友買的房，另一個人都會負擔差不多金額的費用，包括生活費、生小孩開銷。

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原PO直言，既然都說好AA制了，自己也要求第二個孩子跟她姓，結婚後的除夕娘家、婆家輪流過，這些部分男友皆同意，畢竟是AA制，「我們是結婚，不是把我賣給他的家庭，但是我未來的婆婆大吵大鬧，說AA制是天經地義，女人本來就要養家，憑啥要夫家的孩子姓娘家姓？」

原PO無奈地說，因為未來婆婆大鬧，原本打算明年初辦的婚禮停擺，自己堅決不退讓。她認為，「哪有人選擇性AA制？我會要求第二個孩子跟我姓，是因為我自己是試管寶寶，當初我的父母花了很多錢才把我生下，所以我娘家只生我一個，男友也同意，但是他的媽媽在那邊鬧。」

貼文一出引起討論，網友紛紛留言「如果你們結了婚，這個婆婆絕對會是你們未來可能會離婚的重大原因之一」、「既然有能力，婚姻也不是必要的，不要跳火坑」、「先白紙黑字寫下來公證」、「孩子的姓，你們夫妻講好就好，跟其它人同不同意無關」。

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