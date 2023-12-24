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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

平安夜相聚民主聖地金華國中　賴清德：因愛相聚，非仇恨動員

▲▼賴清德蕭美琴出席唱土地的歌，拚咱的希望台北壓軸場活動。（圖／記者黃國霖攝）

▲賴清德與蕭美琴今天出席「唱土地的歌，拚咱的希望」台北壓軸場活動。（圖／記者黃國霖攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨總統正副總統候選人賴清德、蕭美琴今（24）傍晚在「唱土地的歌，拼咱的希望」壓軸台北場同台，賴除現場載歌載舞嗨唱競選歌「路」，也感性地說，今天平安夜大家相聚在一起，「我們真的是因為愛才在一起，我們不是因為仇恨，我們不是因為仇恨而動員在一起，讓我們一起努力好不好？」

「唱土地的歌，拼咱的希望」壓軸場今天傍晚來到昔日黨外重要演說場台北市金華國中，現場喊破5千人齊聚，拼出「美德WIN台灣，台灣WIN得美」最後的「美」字，為4天3夜環島行動劃下句點。

▲▼賴清德蕭美琴出席唱土地的歌，拚咱的希望台北壓軸場活動。（圖／記者黃國霖攝）

賴清德、蕭美琴傍晚與台北市8席立委候選人吳思瑤、王世堅、謝佩芬、高嘉瑜、吳沛憶、苗博雅、許淑華、王閔生同台，也邀請特別嘉賓金馬得主陳慕義、國策顧問廖全平、翁源水、高靖秋、黃金舜、台北市競總主委陳時中、張茂楠、立法委員邱泰源、小英之友會全國總會長顏志發等多位地方黨公職響應。

賴清德談及，「其實我內心一直相信，總統、副總統是方向盤，國會是引擎，要讓台灣進步，達成台灣未來的願景，總統、副總統的規劃固然重要，國會過半的力量也非常重要」，呼籲支持者要讓台北8席全上。

對於過去4天環島拼圖行動，賴清德表示，過去4天，從東台灣、南台灣、中台灣，最後回到象徵民主聖地的金華國中，拼上代表勝選的最後一塊拼圖，意義非凡。他細數，金華國中是台灣重要的民主聖地，包括1986年民進黨創立後第一場說明會、1987年鄭南榕先生喊出台灣獨立主張、1988年推動國會全面改選與客家鄉親還我母語運動、1991年廢除刑法100條大型造勢晚會，地點都在金華國中。

賴清德說，他站在民主歷史現場，象徵著台灣人不僅要守護民主，更要向全世界大聲說出：「台灣人世世代代當自己的主人，不走回頭路」。

對於國政願景藍圖，賴清德則表示，北北基桃人口的人口與土地面積，依照世界人口組織統計，是全世界排名第41名的大都會區。未來，台北市的發展，必須要打破行政區域的限制，串連大台北捷運系統、桃園捷運系統、台鐵與高鐵等軌道運輸服務，將北北基桃整合成大型首都圈，因此，未來他將啟動四大成長引擎，帶動「北北基桃首都圈」的轉型與躍昇，包括首都圈環狀線、雙空港與雙海港、基隆河谷黃金廊帶、打造以文化為核心的台北城市品牌。

另一方面，蕭美琴說，「現在是投票倒數20天，我們持續面對各種抹黑，但鄉親對我們的支持，不是因為抹黑與仇恨，而是因為對台灣的感情與愛，愛的力量永遠大於仇恨，大家對台灣的支持與愛，也讓世界支持台灣的力量更加茁壯，跟著我們的勇氣持續成長」，賴清德與蕭美琴會延續蔡英文總統的路線，堅持走讓台灣穩健向前的路。

▲▼賴清德蕭美琴出席唱土地的歌，拚咱的希望台北壓軸場活動。（圖／記者黃國霖攝）

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