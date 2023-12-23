快訊／「雞排妹」鄭家純台中拼字　喊「真正理性務實」挺賴蕭配

▲鄭家純今天出席「唱土地的歌，拚咱的希望」台中場造勢活動。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台中報導

民進黨總統候選人賴清德今（23）下午前往台中市參加第11場「唱土地的歌，拚咱的希望」活動，藝人「雞排妹」鄭家純也登台力挺，她說，真正中立、理性、務實的選民，知道最適合台灣的就是2號候選人「賴蕭配」，台灣人過去8年向世界證明：「我們沒有比較弱，我們在面對中國的文攻武嚇、各種威脅，我們依然是最棒的台灣人」。

鄭家純說，她是台中人，非常榮幸能在台中跟大家一起拚一次環台拼圖，這半年來她作為助選員，開了一個「這一票很純」的網路節目，跟著19位立委候選人，從早上5點到晚上10點，去站路口、到公園或市場拜票，一整天下來走2、3萬步，「走到真的腳很痛！」

鄭家純表示，這一次總統大選，正副總統候選人賴清德、蕭美琴再次為台灣挺身而出，真正中立、理性、務實的選民，知道最適合台灣的就是2號候選人「賴蕭配」。她說，這8年來，台灣人已經向世界證明，「我們沒有比較弱，我們在面對中國的文攻武嚇、各種威脅，我們依然是最棒的台灣人，大家說對不對？」

賴清德登台致詞時則說，感謝「鄭家純小姐」全國走透透，有很多網友透過她的影片，認識優秀的立委候選人，幫助民進黨國會過半，台灣人民善良的力量，不僅只是能夠把牌子舉起來，也要讓全世界看到大家守護台灣的心，撐起守護台灣的一片天。