直擊／高雄在地綠營倒戈挺侯友宜！　高喊凍蒜手比3

▲▼民進黨籍、高雄市嘉義同鄉會理事長蔡崇銘力挺侯友宜。（圖／記者崔至雲攝）



記者崔至雲／高雄報導

國民黨總統候選人侯友宜今（23）日再度南下高雄掃街拜票，一個上午就到左營新莊天后宮、新庄仔天公廟、三鳳宮、玉皇宮、萬興宮參拜，接著則進行車掃，車掃路段也停靠苓雅區意誠堂、沙多宮、內惟赤龍宮，過程中高雄市嘉義同鄉會理事長蔡崇銘現身力挺，有趣的是其女兒為民眾黨，自己則是民進黨，上午與侯合體時，不僅高喊凍蒜，手也高舉「3」表示支持。

力拚南部選票，侯友宜23日再度南下高雄掃街、參拜地方廟宇，並舉辦青年與鄉親座談會，下午也將與國民黨不分區第3名、人稱寶博士的AI科技專家葛如鈞合體，希望能搶攻青年族群與科技界選票。

侯友宜12月初首站車掃就從高雄出發，身兼侯友宜全國後援會總會長、前立法院長王金平當時也站上宣傳車親自陪同掃街。延續車掃氣勢、積極搶攻南部選票的侯友宜，23日再度南下高雄與黨籍立委候選人一同車隊掃街。

經記者實際觀察，也許是車掃路線的不同，此次車掃點多在市區，因此熱鬧程度高於月初車掃，除了號召出來的支持者外，路上也有不少民眾看到車隊經過揮手致意。

參拜廟宇的過程中，身爲民進黨籍的高雄市嘉義同鄉會理事長蔡崇銘更現身力挺，雖然過程中未致詞，也未接受媒體採訪，但是過程中除了合照時就站在侯友宜附近外，喊凍蒜的聲音也持續，手更高舉「3」表示支持。

一位高雄輔選幹部表示，起初高雄的選舉氛圍確實很難翻轉，但是現在的氛圍已經不一樣了，「侯友宜一定會贏」，甚至透露自己去求籤時，籤詩表示侯友宜將在農曆11月15日後，民調將大翻轉，自己非常期待，高雄地方也將持續舉辦造勢活動，希望靠地方的努力，翻轉南台灣。



