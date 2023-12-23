獨／公司化前夕！台鐵調車爆「擦撞事件」　700型區間車破相

▲台鐵調車機車頭擦撞EMU700型區間車，導致車頭破損。（圖／讀者提供）

記者李姿慧／台北報導

太魯閣號事故後，台鐵推動改革，明年元旦更將公司化，未料公司化倒數前夕，台鐵21日調車時發生列車「擦撞事故」，一輛調車機車頭停車位置不當，超過「警衝標」，撞上停放一旁的EMU700型區間車，導致區間車車頭破損，2趟次停駛。台鐵局表示，將加強員工教育訓練，防止類似事件發生。

12月21日上午約11時半，台鐵蘇澳站內正進行調車，未料調車機車頭竟撞上停放一旁股道的EMU700型區間車，導致區間車車頭右側破損，原定區間車要開行4194次和4195次任務，兩趟次也被迫停駛，台鐵緊急從富岡基地迴送一編組到蘇澳做為後續運用。

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台鐵局表示，21日調車機車因停留車超過警衝標，導致調車機車輕微擦到車廂掉漆，台鐵局接獲現場訊息，立即通報運安會及鐵道局，並保留車輛編組供調查，後會同運安會、鐵道局現場會勘，會勘結果認定屬輕微事件，運安會不立案調查。後續台鐵局將加強員工教育訓練，做好調車作業，防止類似事件發生。

▲EMU700型區間車車頭右側出現多處破損。（圖／讀者提供）

交通部鐵道局則表示，初步了解，當時區間車抵達蘇澳站後，停放股道，等待數小時後要開出運行載客，當時調車單機機車頭在旁邊股道作業，道岔岔線處為避免兩股車輛靠太近，設有警衝標，但調車機車頭停車位置不當，超過警衝標，導致發生輕微擦撞，因區間車當時沒有載客，屬衝撞事故和一般行車事故。

鐵道局表示，該案後續鐵道局仍會持續調查，找出原因，包括為何調車駕駛操作為何會超過「警衝標」，是否無照等，查出原因後，將請台鐵局改善。