不滿差別待遇！台鐵產工發起春節休假　交長：先溝通盡量不要發生

▲台鐵產業工會發起連署春節依法休假行動。（資料圖／記者劉亮亨攝）

記者李姿慧／台北報導

台鐵局明年元旦起公司化，初期預估1100人優退離，不滿待遇不公、人力流失，台鐵產業工會發起連署，2024年春節除夕到初三(2024/2/9至2/12)號召員工依法休假，恐衝擊公司化後首個春節疏運。交通部長王國材今(23日)表示，方案已實施一年，現在才提出，請台鐵局與工會討論溝通，盡量不要讓它發生。

不滿台鐵針對關鍵人力留才津貼調整不公，包括司機員留才津貼3千元，其他職等2千元，司機員提高危險津貼，其他職種卻沒有，台鐵公司化後除司機員離退率較低外，其他關鍵人力包括副站長、列車長、調車員、維修人員等公司化後離退率都有1成上下。

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不滿差別待遇，台鐵產業工會昨(22日)發起連署2024春節依法休假行動，訴求捍衛休假權益、反對待遇不公。號召連署令中提及，有鑑於交通部與台鐵局對於運、工、機、電人力流失、待遇不平等、休假權益長期漠視，台灣鐵路產業工會為彰顯員工休假權益重要性，以及待遇應公平對待，決議於2024年春節除夕到初三號召員工進行依法休假，將視連署情況2月1日宣布是否發起行動。

▲交通部長王國材。（圖／記者李姿慧攝）

交通部長王國材今出席公開場合受訪表示，台鐵留才津貼等關鍵人力方案，是今年年初經過台鐵局提出的，後來交通部包括行政院也支持，針對台鐵產工訴求，將請台鐵局長杜微跟他們溝通，該方案已經實施一年，現在才提出，想知道是甚麼原因當時沒有提出來，實施快一年了才提出來，大概是甚麼問題，會請局長跟工會溝通。

針對方案是否還會再檢討，王國材表示，先讓台鐵局去討論，目前台鐵提出就是這樣的方案，比較關鍵的人薪資比較高，按照台鐵的定義去提這樣的方案，如果有何問題，將請台鐵局跟工會討論。

至於春節是否會啟動疏運備案，王國材表示，春節還離滿久的，目前將先溝通，盡量不要讓它發生。