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雲林縣TPASS通勤月票挑戰全台最低價　199元不限次數里程

▲因應交通部推動「TPASS行政院通勤月票」措施，雲林縣公共運輸定期票將於12月26日正式上線。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲民眾只要完成購票，憑票根即可享有劍湖山樂園兩人成行一人免費的超值大優惠。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

因應交通部推動「TPASS行政院通勤月票」措施，雲林縣自2023年4月啟動定期票各項規劃，將於12月26日正式上線，並即日起開放預購。雲林縣公共運輸定期票提供民眾在縣境內通勤、通學的交通需求，除了降低「行」的負擔，更提高公共運輸載具的使用率，多元交通運具整合也讓雲林縣內城際移動更便利。

雲林縣公共運輸定期票整合台鐵、公路客運、市區客運與公共自行車等各項大眾運輸工具，只需要199元，即可享有30天內不限次數、不限里程，搭乘縣內市區與公路客運共69條路線、台鐵5站(含林內、石榴、斗六、斗南、石龜)，也享有公共自行車前30分鐘免費的優惠。

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▲因應交通部推動「TPASS行政院通勤月票」措施，雲林縣公共運輸定期票將於12月26日正式上線。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲因應交通部推動「TPASS行政院通勤月票」措施，雲林縣公共運輸定期票將於12月26日正式上線。（圖／記者蔡佩旻攝）

縣長張麗善表示，雲林全縣包含1市、5鎮、14鄉，共有20個鄉鎮市，定期票上線後可使用的公路客運、市區客運路線總計為69條，12月26日啟用的雲林定期票，是全台價格最低、運具路線涵蓋最多數量的單一縣市月票，為了滿足跨縣市通勤通學縣民之需求，雲林縣政府主動將跨嘉義縣、嘉義市、台中市、南投縣及彰化縣之公路客運路線(計19條)納入，並自籌相關地方配合款項來協助實施。

工務處處長汪令堯說明，即日起民眾可到縣府及縣內各鄉鎮公所、高鐵雲林站旅服中心、台鐵斗六站、斗南站與林內站、台西客運北港站與虎尾總公司、嘉義客運北港站及西螺轉運站，共26個售票點購買雲林定期票，2023年12月26日起即可直接搭乘使用；雲林定期票紀念卡已可在縣內四大超商進行預購。

而為慶祝雲林定期票上線，民眾只要完成購票，即可享有雲林定期票專屬優惠，可搭乘台灣好行Y01斗六古坑線從台鐵斗六站至劍湖山樂園，入園購票時出示定期票購票存根聯，即可享兩人成行一人免費的超值大優惠，邀請全台民眾來雲林旅遊，買定期票搭大眾交通工具，來雲林賞景點、遊樂園省錢享優惠。

▲因應交通部推動「TPASS行政院通勤月票」措施，雲林縣公共運輸定期票將於12月26日正式上線。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲因應交通部推動「TPASS行政院通勤月票」措施，雲林縣公共運輸定期票將於12月26日正式上線。（圖／記者蔡佩旻攝）

 


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