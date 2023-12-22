「鐵道猴子」吊掛行李架！不聽勸還罵列車長　台鐵報警拒載

▲一名乘客吊掛莒光號行李架、躺坐座椅，台鐵勸導不聽報警拒載。（圖／讀者提供）

記者李姿慧／台北報導

離譜，一名女乘客昨(21日)搭乘台鐵521次莒光號，結果途中竟手拉行李架吊掛、躺坐座椅椅背「做體操」，「鐵道猴子」離譜行徑被其他旅客拍下，列車長接獲通報後前往制止，未料該旅客勸導不聽，台鐵只好報警並拒載。

《東森新媒體ETtoday》接獲投訴，指莒光號有鐵道猴子出沒，行徑離譜。昨天一班521次莒光號行駛途中，一名女性乘客在第7車爬上座椅，且手拉行李架吊掛，躺坐在座椅椅背上方「做體操」。

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列車長獲知後，立即前往勸導，未料該乘客不但不聽勸導，還怒罵列車長，列車長只好報警，並解除旅客運送契約拒載。

對此，台鐵局說明，經查12月21日下午17時40分，521次莒光號列車長獲悉客有旅客於車廂內做體操，立即前去勸導該年約50歲女性乘客，惟該名旅客不聽勸導且惡言相向，隨即通報中壢鐵路警察協助處理，並解除該旅客運送契約，請其於中壢站下車。

台鐵局表示，該名旅客不當躺臥於列車座椅行為涉違反《鐵路法》第 71 條第1項第11款、無故躺臥於車廂內或月台上之座椅，不聽勸阻，可處1500元以上、7500元以下罰鍰；另不正當使用車廂行李架行為亦涉違反《鐵路法》第68-1條第2項第3款任意操控鐵路站、車設備，或以他法妨害系統設備正常運作，可處1萬元以上、100萬元以下罰鍰。

台鐵提醒，旅客乘車途中如遇有乘客影響乘車秩序時，可透過簡訊0921-765-125或撥打02-2191-0096聯絡台鐵局客服中心，通知列車長即時前往協處。呼籲旅客應發揮公德心，正確使用站車旅運設備及遵守乘車秩序。