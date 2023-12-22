過年恐沒火車搭！台鐵產工連署「依法休假」　衝擊公司化首個疏運

▲台鐵產業工會發起連署明年春節依法休假，圖非當事人。（資料圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

台鐵局明年元旦起公司化，轉型為國營公司，預估最多1100人優退離，不滿人力流失、待遇不公，台鐵產業工會發起連署，2024年春節期間(2024/2/9至2024/2/12)，要號召員工進行依法休假，衝擊公司化後首個春節疏運。台鐵產工表示，連署將持續到明年1月底，2月初決定是否發起行動。

台鐵產業工會發起號召2024春節依法休假行動，訴求捍衛休假權益、反對待遇不公。工會號召連署令中提及，有鑑於交通部與台鐵局對於運、工、機、電人力流失、待遇不平等、休假權益長期漠視，台灣鐵路產業工會為彰顯員工休假權益重要性，以及待遇應公平對待，決議於2024年春節期間(2024/2/9至2024/2/12)號召員工進行依法休假。產工將於2月1日宣布是否發起行動。

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由於2024年春節將是台鐵公司化後首個春節疏運任務，預估公司化後有1100人優退離，台鐵產業工會號召明年春節依法休假，雖台鐵產工成員主要以運務人員為主，包括列車長、站務員等，若列車長不足，無人開車門，也可能影響列車開行，加上產工連署不僅針對會員，更對台鐵整體1.6萬名員工發出動員令，若大批員工依法休假，將衝擊春節疏運。

台鐵產工秘書長朱智宇表示，明年春節依法休假目前還在連署當中，產工發起春節依法休假連署，主要是公司化待遇調整不公平，包含留才津貼，司機員領3千元，其他職等領2千元，司機員也提高危險津貼，交通部、台鐵局對台鐵公司化決策都是拉高單一職種待遇，拉大與其他職種差距。

朱智宇指出，這種不公平的待遇下，很多同仁公司化後要離開，人員流失及不足，也會造成留任員工休假權益損失，如果公司化後待遇沒有足以讓留任同仁國定假日還要出勤，那乾脆就號召依法休假，在家陪伴家人。

朱智宇表示，2024年春節依法休假行動即起開始連署，預計連署到明年1月底，產工會員目前以運務人員主，人數約1千多人，但連署將針對台鐵全部1.6萬名員工，將等1月底連署狀況，再召開會員代表大會決定是否發起行動，2月初將做決定。

對於台鐵產工將連署春節依法休假，台鐵局目前沒有進一步回應。