　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

過年恐沒火車搭！台鐵產工連署「依法休假」　衝擊公司化首個疏運

▲▼台鐵,員工,台鐵員工,列車長。（圖／記者李姿慧攝）

▲台鐵產業工會發起連署明年春節依法休假，圖非當事人。（資料圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

台鐵局明年元旦起公司化，轉型為國營公司，預估最多1100人優退離，不滿人力流失、待遇不公，台鐵產業工會發起連署，2024年春節期間(2024/2/9至2024/2/12)，要號召員工進行依法休假，衝擊公司化後首個春節疏運。台鐵產工表示，連署將持續到明年1月底，2月初決定是否發起行動。

台鐵產業工會發起號召2024春節依法休假行動，訴求捍衛休假權益、反對待遇不公。工會號召連署令中提及，有鑑於交通部與台鐵局對於運、工、機、電人力流失、待遇不平等、休假權益長期漠視，台灣鐵路產業工會為彰顯員工休假權益重要性，以及待遇應公平對待，決議於2024年春節期間(2024/2/9至2024/2/12)號召員工進行依法休假。產工將於2月1日宣布是否發起行動。

[廣告]請繼續往下閱讀...

由於2024年春節將是台鐵公司化後首個春節疏運任務，預估公司化後有1100人優退離，台鐵產業工會號召明年春節依法休假，雖台鐵產工成員主要以運務人員為主，包括列車長、站務員等，若列車長不足，無人開車門，也可能影響列車開行，加上產工連署不僅針對會員，更對台鐵整體1.6萬名員工發出動員令，若大批員工依法休假，將衝擊春節疏運。

台鐵產工秘書長朱智宇表示，明年春節依法休假目前還在連署當中，產工發起春節依法休假連署，主要是公司化待遇調整不公平，包含留才津貼，司機員領3千元，其他職等領2千元，司機員也提高危險津貼，交通部、台鐵局對台鐵公司化決策都是拉高單一職種待遇，拉大與其他職種差距。

朱智宇指出，這種不公平的待遇下，很多同仁公司化後要離開，人員流失及不足，也會造成留任員工休假權益損失，如果公司化後待遇沒有足以讓留任同仁國定假日還要出勤，那乾脆就號召依法休假，在家陪伴家人。

朱智宇表示，2024年春節依法休假行動即起開始連署，預計連署到明年1月底，產工會員目前以運務人員主，人數約1千多人，但連署將針對台鐵全部1.6萬名員工，將等1月底連署狀況，再召開會員代表大會決定是否發起行動，2月初將做決定。

對於台鐵產工將連署春節依法休假，台鐵局目前沒有進一步回應。

ET快訊
太冷！攤商胸痛倒地猝死　家人悲喊：他沒心臟病史
TVBS民調／賴蕭配政見會後掉到33%　侯康配緊追差1個百分
韓男歌手爆「偷拍18女私密片」！　4身分線索曝光
Joeman買特斯拉「1功能在台灣有啥屁用」　4個月後才用服
《紅白》卡司預告驚見大咖女團！　粉絲暴動
赴日注意！　日本入境手續變了
班導猥褻強摸高中女生！　狼師囂張嗆：我快退休了不怕

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

寒流仍持續！專家示警「入夜後迎第2低溫」　下探9度　

東京爆「A型鏈球菌」疫情！羅一鈞分析風險：不會發旅遊疫情警戒

與女友激戰　室友躲門外偷聽「手伸進褲子」！他崩潰錄下全程

陸解禁石斑魚「僅7家養殖場放行」　農業部喊話：勿分化台灣漁民

癌症第5大死因！攝護腺癌早期症狀不明顯　醫：排尿困難需留意

狂中彩券＋抽獎！他看命盤解析「中獎體質」　網嘆：我是絕緣體

「就學服役3+1」被批有漏洞　教長：有把關機制「滾動修正問題」

寒流+跨年雙不利因素！羅一鈞：明年第1周「呼吸道病例恐激增」

過年恐沒火車搭！台鐵產工連署「依法休假」　衝擊公司化首個疏運

梵蒂岡教廷文化教育部核准　藍易振接任輔仁大學新校長

用計算機破解手機密碼　「先按%再按=」秒打開

24歲香港正妹來台當車手　IG曝行蹤...三峽老街被逮

「拿多少薪水就做多少事」　男曝用離職心態工作會更好

吳宗憲合體張蘭提大S：妳女兒（？）　喊話汪小菲去台北「我全罩住了」

創意運動！瓶蓋當棒球　不同握法投出多變球路

騎士路中央撿東西被叭　不爽掏西瓜刀狂揮砍車

寒流來襲氣溫下探10度　最冷剩6度4縣市豪大雨

教授回憶國中事蹟　自製噴霧器險些出糗

女賊剛交保偷吃北檢外送漢堡　被逮稱肚餓！點餐書記官傻眼

陸夫妻街頭爆衝突引圍觀　路人合唱《後來》幫解圍

寒流仍持續！專家示警「入夜後迎第2低溫」　下探9度　

東京爆「A型鏈球菌」疫情！羅一鈞分析風險：不會發旅遊疫情警戒

與女友激戰　室友躲門外偷聽「手伸進褲子」！他崩潰錄下全程

陸解禁石斑魚「僅7家養殖場放行」　農業部喊話：勿分化台灣漁民

癌症第5大死因！攝護腺癌早期症狀不明顯　醫：排尿困難需留意

狂中彩券＋抽獎！他看命盤解析「中獎體質」　網嘆：我是絕緣體

「就學服役3+1」被批有漏洞　教長：有把關機制「滾動修正問題」

寒流+跨年雙不利因素！羅一鈞：明年第1周「呼吸道病例恐激增」

過年恐沒火車搭！台鐵產工連署「依法休假」　衝擊公司化首個疏運

梵蒂岡教廷文化教育部核准　藍易振接任輔仁大學新校長

台新銀行「您的一票、決定愛的力量」　台東再創12家團體全上榜佳績

盤點秋田「5大特選必吃」！百年烏龍麵超美味、秋田牛入口秒融化

藝術魂上身！美短「畫出一條屎路」　奔放構圖驚呆萬人：太有才

青海地震災區挖出一家五口　三成人用棉被抱著兩名孩子一同遇難

爭取3億經費補助交通船汰舊換新　台東盼首艘明年投入營運

直擊／侯友宜回嘉人氣爆棚！　朴子綿延1公里支持者不斷沿街放彩炮

市場攤商清晨低溫中理貨倒地猝死　家人悲痛喊：他沒心臟病史

謝承均曝新歡「19年前就認識」！　曬合照引「前女友」吃味留言

i蘋果特賣會2小時完售！ iPhone 14下殺4折、舊機三千有找

SCFI本周上漲14.77%創今年最大漲幅　地中海線漲逾三成

原民哥吃檳榔突嘴癢！　近看竟有長長一根「毛」

生活熱門新聞

今天冬至！　「6禁忌」犯了小心衰整年

「2016霸王寒流」冷到忘不了　爆有感：此生第一次

慾火焚身！他曝姊姊拿「鋼鐵香蕉」DIY出事了

護理師女神凸2點逛IKEA！隨手一拉內褲露出

冬至寒流發威！清晨6.7℃「19縣市極寒冷」

不是湯圓！　今天冬至「吃1物」可開運

網傳「輔大女約砲5閨蜜男友」！校方譴責：無中生有、轉傳違法

妹子抓哥吉拉結帳！感應扣款「霸氣叫了」

「男主管+2女」出差睡2周　全場綠了：好噁心

路邊驚見「42萬支票」！內行揭恐怖真相

冬至要來了！3生肖財運旺炸　買彩券「中獎機率」暴增

即／太平山清晨積雪約1公分　夢幻美景遊客嗨了

寒流今晨爆發！明天全台甩雨　下波冷空氣周日殺到

寒流還沒結束！　鄭明典提醒1地區今晚更低溫

更多熱門

相關新聞

「鐵道猴子」吊掛行李架！不聽勸還罵列車長　台鐵報警拒載

「鐵道猴子」吊掛行李架！不聽勸還罵列車長　台鐵報警拒載

離譜，一名女乘客昨(21日)搭乘台鐵521次莒光號，結果途中竟手拉行李架吊掛、躺坐座椅椅背「做體操」，「鐵道猴子」離譜行徑被其他旅客拍下，列車長接獲通報後前往制止，未料該旅客勸導不聽，台鐵只好報警並拒載。

雲林TPASS通勤月票199挑戰全台最低價

雲林TPASS通勤月票199挑戰全台最低價

超商龍年福袋頭獎抽30萬鑽石

超商龍年福袋頭獎抽30萬鑽石

春節加開第二波離島加班機　再釋1萬張機票12/26開搶

春節加開第二波離島加班機　再釋1萬張機票12/26開搶

超商最新「18款龍年福袋」一次看

超商最新「18款龍年福袋」一次看

關鍵字：

台鐵台鐵產業工會春節依法休假公司化

讀者迴響

熱門新聞

「輔大女約砲5閨蜜男友」瘋傳　真相曝光

快訊／《玩命關頭》馮迪索被告性侵

沒穿內衣北車發麵包 被起底是34萬靈學女神

今天冬至！　「6禁忌」犯了小心衰整年

「2016霸王寒流」冷到忘不了　爆有感：此生第一次

馮迪索浴室性侵完事問：手機在哪？女助理忍13年揭內幕

太平山21日深夜下雪了　-6°C雪白美景遊客驚喜

19歲男拒赴柬做不法遭虐死　8惡煞牢中過年

周杰倫深夜突拋「超大驚喜」！ 粉全暴動嗨喊：最好的聖誕禮

軍人猝死　住家前「碰一聲」倒地亡

慾火焚身！他曝姊姊拿「鋼鐵香蕉」DIY出事了

護理師女神凸2點逛IKEA！隨手一拉內褲露出

iPhone一折特賣中午開搶！ 果粉不畏寒冬排隊搶便宜

即／理科太太遭起訴！蒐集老公病史　涉違反個資法　

硬漢演員拒跳《科目三》全場歡呼

更多

最夯影音

更多
用計算機破解手機密碼　「先按%再按=」秒打開

用計算機破解手機密碼　「先按%再按=」秒打開
24歲香港正妹來台當車手　IG曝行蹤...三峽老街被逮

24歲香港正妹來台當車手　IG曝行蹤...三峽老街被逮

「拿多少薪水就做多少事」　男曝用離職心態工作會更好

「拿多少薪水就做多少事」　男曝用離職心態工作會更好

吳宗憲合體張蘭提大S：妳女兒（？）　喊話汪小菲去台北「我全罩住了」

吳宗憲合體張蘭提大S：妳女兒（？）　喊話汪小菲去台北「我全罩住了」

創意運動！瓶蓋當棒球　不同握法投出多變球路

創意運動！瓶蓋當棒球　不同握法投出多變球路

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

萬老師郭昱晴要闖政壇了

萬老師郭昱晴要闖政壇了

《麻辣鮮師》恰北北萬老師來了！萬老師郭昱晴是2024民進黨不分區立委候選人名單的亮點之一

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面