捷克槍手成績優異！合法擁多槍殺父濫射奪命　疑與雙屍案有關

記者詹雅婷／綜合報導

捷克校園21日發生數十年來最致命大規模槍擊案，造成14人死亡、25人受傷，多名師生逃命躲避槍手的畫面令人震驚。已知槍手是24歲男大生，在校成績優異，合法擁有多把槍枝，在事發當日先殺害父親，接著持槍朝他人濫射之後身亡，犯案動機尚待釐清，且疑似與另外一起謀殺案有關。

▲捷克校園槍擊案發生之後，多輛警車趕往現場。（圖／路透）

綜合紐約時報、CNN、美聯社等報導，這起校園槍擊案發生地點就在查理大學（Charles University）的哲學系大樓，此處位在首都布拉格市中心，靠近主要景點，相當受到遊客歡迎。警方在21日記者會上表示，槍擊死亡人數從15人修正為14人，25名傷者之中有10人傷勢嚴重。但警方並未給出修正死亡人數的原因，當局也稱死亡人數可能攀升。

▲警方到場應對，多名學生攀在大樓外牆躲避槍手。（圖／路透）

據信槍手是在查理大學主修世界歷史的大衛·K（David K.，歐洲警方出於隱私考量通常只提供名字與姓氏首個字母），他擁有持槍許可證，合法擁有多把槍枝。

其實早在校園槍擊案發生之前，警方就掌握槍手準備到布拉格輕生的通報，但不久後便收到槍手父親過世的消息；警方早一步疏散槍手預定出席聽講的大樓，但隨後卻接獲另一棟大學建築物發生槍擊事件。

當局不認為槍手的行為與恐怖主義有關，但似乎受到國外類似事件的啟發，且在12月15日另一名男子及其2個月大女兒遭殺害的事件中涉有重嫌。警方補充說明，當局正在調查以大衛科札克（David Kozak）名義在社群平台Telegram上發布的暴力訊息，是否與捷克校園槍擊事件的槍手有關。

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▼捷克這起槍擊案釀成至少14人死亡的悲劇，當局表示，死亡人數可能攀升。（圖／達志影像／美聯社）