　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

娃娃機檯主監視器目擊7萬現金遭竊　警圍捕逮2嫌保住血汗錢

記者陸運陞／新北報導

新北市土城區學府路上一間娃娃機店，檯主日前監看監視器時，發現店內兌幣機零錢箱遭取出放置地面，並有2名男子在店內鬼鬼祟祟，檯主立即報警，並立即趕往店內。警方獲報抵達時，發現一名男子朝店內大喊後逃逸，店內隨即跑出另名男子。警方立即攔截圍捕，並將2名男子帶回偵辦。

▲盧男偷取兌幣機遭檯主發現，警方趕抵，順利逮捕2人。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲盧男偷取兌幣機，不慎將零錢灑落滿地。（圖／記者陸運陞翻攝）

據了解，有多項竊盜前科的40歲盧姓男子，上週三（13日）夥同23歲陳姓男子，進入土城學府路上無人看管的娃娃機店，盧男進入店內，立即鎖定兌幣機，交付陳男在店外把風，自己熟練地拿出破壞剪，迅速的將2個鎖頭破壞，取出紙鈔下手拿取零錢箱時，卻不慎將零錢灑滿整地，連忙呼喚陳男進來幫忙撿拾。

▲盧男偷取兌幣機遭檯主發現，警方趕抵，順利逮捕2人。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲警方趕抵，將逃出店外的盧男逮壓制逮捕。（圖／記者陸運陞翻攝）

娃娃機檯主監看畫面時，碰巧看到2人正在撿拾零錢，立即報警並趕往店內。警員趕抵，把風的陳男朝店內大喊「警察來了！」隨即往板橋方向逃逸，而在店內的盧男，顧不及作案工具及到手的財物，丟置在地上就朝店外逃出，警員發現立即追上，並順利將盧男壓制逮捕。

▲盧男偷取兌幣機遭檯主發現，警方趕抵，順利逮捕2人。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲警方查獲盧男遺留的破壞工具，並保住檯主7萬多元現金。（圖／記者陸運陞翻攝）

盧男連忙裝傻，反向警員詢問發生什麼事，對於警員詢問則答非所問、胡言亂語，但警員將他帶回娃娃機店，取出遺留的物品，娃娃機檯主也剛好趕抵，經指認盧男為竊取兌幣機的男子，警方將其帶回派出所；板橋警方隨後逮獲逃逸的陳男，警方清點紙鈔、零錢約77000元，訊後，警方依加重竊盜罪將2人移送偵辦。

土城分局呼籲，由於放置娃娃機處所經常沒有負責人在場，業者應定期巡視或裝設保全裝置，且不要將商品擺設在夾娃娃機台上方隨手可得處，謹記錢財不露白的觀念，避免遭有心人士覬覦，本案所幸業者及巡邏員警即時發現，才免於財物遭人竊取得逞。

ET快訊
太冷！攤商胸痛倒地猝死　家人悲喊：他沒心臟病史
TVBS民調／賴蕭配政見會後掉到33%　侯康配緊追差1個百分
韓男歌手爆「偷拍18女私密片」！　4身分線索曝光
Joeman買特斯拉「1功能在台灣有啥屁用」　4個月後才用服
《紅白》卡司預告驚見大咖女團！　粉絲暴動
赴日注意！　日本入境手續變了
班導猥褻強摸高中女生！　狼師囂張嗆：我快退休了不怕

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

市場攤商清晨低溫中理貨倒地猝死　家人悲痛喊：他沒心臟病史

未注意路況！猛撞前方賓士　重機「二輪朝天空」倒頭栽慘況曝

全國首創！台中19急診醫師組義消分隊　線上指導現場救護人員

「繳不出房租要賣車」賓士男酒駕裝窮懺悔　吃頓薑母鴨狂噴18萬

立委助理涉綠電弊案扯出高官貪污　國土分署長收百萬遭羈押起訴

絕無違法蒐集！理科太太駁盜前夫隱私　賀冬至：湯圓易消化不良

娃娃機檯主監視器目擊7萬現金遭竊　警圍捕逮2嫌保住血汗錢

中部驚傳班導猥褻強摸高中女生　狼師囂張嗆：我快退休了不怕

快訊／高雄港貨櫃「氫氟酸外洩」！1人不適送醫　現場拉起封鎖線

爭家產與兄互毆濺血破頭！男14天後倒地身亡　子怒告阿伯結局曝

用計算機破解手機密碼　「先按%再按=」秒打開

24歲香港正妹來台當車手　IG曝行蹤...三峽老街被逮

「拿多少薪水就做多少事」　男曝用離職心態工作會更好

吳宗憲合體張蘭提大S：妳女兒（？）　喊話汪小菲去台北「我全罩住了」

創意運動！瓶蓋當棒球　不同握法投出多變球路

騎士路中央撿東西被叭　不爽掏西瓜刀狂揮砍車

寒流來襲氣溫下探10度　最冷剩6度4縣市豪大雨

教授回憶國中事蹟　自製噴霧器險些出糗

女賊剛交保偷吃北檢外送漢堡　被逮稱肚餓！點餐書記官傻眼

陸夫妻街頭爆衝突引圍觀　路人合唱《後來》幫解圍

市場攤商清晨低溫中理貨倒地猝死　家人悲痛喊：他沒心臟病史

未注意路況！猛撞前方賓士　重機「二輪朝天空」倒頭栽慘況曝

全國首創！台中19急診醫師組義消分隊　線上指導現場救護人員

「繳不出房租要賣車」賓士男酒駕裝窮懺悔　吃頓薑母鴨狂噴18萬

立委助理涉綠電弊案扯出高官貪污　國土分署長收百萬遭羈押起訴

絕無違法蒐集！理科太太駁盜前夫隱私　賀冬至：湯圓易消化不良

娃娃機檯主監視器目擊7萬現金遭竊　警圍捕逮2嫌保住血汗錢

中部驚傳班導猥褻強摸高中女生　狼師囂張嗆：我快退休了不怕

快訊／高雄港貨櫃「氫氟酸外洩」！1人不適送醫　現場拉起封鎖線

爭家產與兄互毆濺血破頭！男14天後倒地身亡　子怒告阿伯結局曝

藝術魂上身！美短「畫出一條屎路」　奔放構圖驚呆萬人：太有才

青海地震災區挖出一家五口　三成人用棉被抱著兩名孩子一同遇難

爭取3億經費補助交通船汰舊換新　台東盼首艘明年投入營運

直擊／侯友宜回嘉人氣爆棚！　朴子綿延1公里支持者不斷沿街放彩炮

市場攤商清晨低溫中理貨倒地猝死　家人悲痛喊：他沒心臟病史

謝承均曝新歡「19年前就認識」！　曬合照引「前女友」吃味留言

iPhone 14四折、舊機三千有找　德誼特賣會開賣2小時搶空

SCFI本周上漲14.77%創今年最大漲幅　地中海線漲逾三成

TVBS民調／賴蕭配政見會後掉到33%　侯康配緊追差1個百分點　

23歲妹肚子一天天隆起...激似懷雙胞胎孕婦！醫驚見「21公斤腫瘤」

撿便宜看過來！9道菜2千元有找 小資族輕鬆入手金牌廚神年菜

社會熱門新聞

「輔大女約砲5閨蜜男友」瘋傳　真相曝光

19歲男拒赴柬做不法遭虐死　8惡煞牢中過年

軍人猝死　住家前「碰一聲」倒地亡

即／理科太太遭起訴！蒐集老公病史　涉違反個資法　

即／傳剛改完車試車！騎士撞左轉自小客　倒地傷重亡

小三激戰人夫！車上喊：啊啊啊這是8分力了　正宮心碎

嘉義轎車衝墜30m深山坡　2人顱內出血不治

好冷！彰化28小時63人急診　7人死亡

彰化騎士飛撞轉彎車殞命　恐怖畫面曝光

曾替澎恰恰處理2.4億債務　百億賭王「被請走聊天」

即／寒流爆發！雙北32hrs「10人送醫不治」

海虎潛艦3官兵墜海逾17hrs　搜救畫面曝

剪斷男友命根　狠女判刑5年定讞

浪襲海虎潛艦6官兵墜海3失聯　艙內2人開放性骨折

更多熱門

相關新聞

新北男連竊6汽機車　落網辯「想去哪就用偷的」

新北男連竊6汽機車　落網辯「想去哪就用偷的」

新北市土城警分局獲報轄區發生5機車、1小貨車竊盜案，經調閱相關監視器，鎖定一名慣竊犯，日前發現他獨自搭公車，員警不動聲色尾髓，趁公車靠站時，向司機表明身份後，順利上車將他逮捕帶回偵訊，他供稱出門沒車，於是想去哪裡就偷車代步，訊後依竊盜罪送辦，新北地院裁定羈押。

獨／娃娃機店遭竊　警：東西收好就不會被偷

獨／娃娃機店遭竊　警：東西收好就不會被偷

新北男開堆高機側翻頭變形送醫

新北男開堆高機側翻頭變形送醫

大廈工作室起火　男大生急逃生求援

大廈工作室起火　男大生急逃生求援

女踩空跌坐路旁！警公主抱救援　她羞：老公都沒這樣

女踩空跌坐路旁！警公主抱救援　她羞：老公都沒這樣

關鍵字：

土城兌幣機娃娃機

讀者迴響

熱門新聞

「輔大女約砲5閨蜜男友」瘋傳　真相曝光

快訊／《玩命關頭》馮迪索被告性侵

沒穿內衣北車發麵包 被起底是34萬靈學女神

今天冬至！　「6禁忌」犯了小心衰整年

「2016霸王寒流」冷到忘不了　爆有感：此生第一次

馮迪索浴室性侵完事問：手機在哪？女助理忍13年揭內幕

太平山21日深夜下雪了　-6°C雪白美景遊客驚喜

19歲男拒赴柬做不法遭虐死　8惡煞牢中過年

周杰倫深夜突拋「超大驚喜」！ 粉全暴動嗨喊：最好的聖誕禮

軍人猝死　住家前「碰一聲」倒地亡

慾火焚身！他曝姊姊拿「鋼鐵香蕉」DIY出事了

護理師女神凸2點逛IKEA！隨手一拉內褲露出

iPhone一折特賣中午開搶！ 果粉不畏寒冬排隊搶便宜

即／理科太太遭起訴！蒐集老公病史　涉違反個資法　

硬漢演員拒跳《科目三》全場歡呼

更多

最夯影音

更多
用計算機破解手機密碼　「先按%再按=」秒打開

用計算機破解手機密碼　「先按%再按=」秒打開
24歲香港正妹來台當車手　IG曝行蹤...三峽老街被逮

24歲香港正妹來台當車手　IG曝行蹤...三峽老街被逮

「拿多少薪水就做多少事」　男曝用離職心態工作會更好

「拿多少薪水就做多少事」　男曝用離職心態工作會更好

吳宗憲合體張蘭提大S：妳女兒（？）　喊話汪小菲去台北「我全罩住了」

吳宗憲合體張蘭提大S：妳女兒（？）　喊話汪小菲去台北「我全罩住了」

創意運動！瓶蓋當棒球　不同握法投出多變球路

創意運動！瓶蓋當棒球　不同握法投出多變球路

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

萬老師郭昱晴要闖政壇了

萬老師郭昱晴要闖政壇了

《麻辣鮮師》恰北北萬老師來了！萬老師郭昱晴是2024民進黨不分區立委候選人名單的亮點之一

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面