娃娃機檯主監視器目擊7萬現金遭竊　警圍捕逮2嫌保住血汗錢

記者陸運陞／新北報導

新北市土城區學府路上一間娃娃機店，檯主日前監看監視器時，發現店內兌幣機零錢箱遭取出放置地面，並有2名男子在店內鬼鬼祟祟，檯主立即報警，並立即趕往店內。警方獲報抵達時，發現一名男子朝店內大喊後逃逸，店內隨即跑出另名男子。警方立即攔截圍捕，並將2名男子帶回偵辦。

▲盧男偷取兌幣機，不慎將零錢灑落滿地。（圖／記者陸運陞翻攝）

據了解，有多項竊盜前科的40歲盧姓男子，上週三（13日）夥同23歲陳姓男子，進入土城學府路上無人看管的娃娃機店，盧男進入店內，立即鎖定兌幣機，交付陳男在店外把風，自己熟練地拿出破壞剪，迅速的將2個鎖頭破壞，取出紙鈔下手拿取零錢箱時，卻不慎將零錢灑滿整地，連忙呼喚陳男進來幫忙撿拾。

▲警方趕抵，將逃出店外的盧男逮壓制逮捕。（圖／記者陸運陞翻攝）

娃娃機檯主監看畫面時，碰巧看到2人正在撿拾零錢，立即報警並趕往店內。警員趕抵，把風的陳男朝店內大喊「警察來了！」隨即往板橋方向逃逸，而在店內的盧男，顧不及作案工具及到手的財物，丟置在地上就朝店外逃出，警員發現立即追上，並順利將盧男壓制逮捕。

▲警方查獲盧男遺留的破壞工具，並保住檯主7萬多元現金。（圖／記者陸運陞翻攝）

盧男連忙裝傻，反向警員詢問發生什麼事，對於警員詢問則答非所問、胡言亂語，但警員將他帶回娃娃機店，取出遺留的物品，娃娃機檯主也剛好趕抵，經指認盧男為竊取兌幣機的男子，警方將其帶回派出所；板橋警方隨後逮獲逃逸的陳男，警方清點紙鈔、零錢約77000元，訊後，警方依加重竊盜罪將2人移送偵辦。

土城分局呼籲，由於放置娃娃機處所經常沒有負責人在場，業者應定期巡視或裝設保全裝置，且不要將商品擺設在夾娃娃機台上方隨手可得處，謹記錢財不露白的觀念，避免遭有心人士覬覦，本案所幸業者及巡邏員警即時發現，才免於財物遭人竊取得逞。