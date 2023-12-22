提升警訓效能！　議員賴淑綏助改善雲林縣警局情境模擬靶場

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣警察局位於斗六分局長安派出所之情境模擬靶場地板損壞，雲林縣議員賴淑綏日前得知後，為避免員警訓練時受傷及體恤員警訓練之辛苦，立即協助爭取經費，改善警局情境模擬靶場訓練環境，以提升情境靶場員警訓練效率及舒適性。

▲雲林縣議員賴淑綏（左一）協助縣警局情境模擬靶場訓練環境修繕。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

昨（21）日下午，在警察局訓練科長蔡百川、後勤科長黃仁男及斗六警分局長黃念生陪同下，賴淑綏議員至長安派出所視察情境模擬射擊靶場時，大讚情境模擬靶場的訓練，能幫助員警建立正確防衛與用槍時機，有效提升員警執勤技能，維護執勤安全；透過親身體驗模擬與影片中的真人互動，彷彿置身實際案發現場，表示第一線執勤員警面對各種執勤情境，當下用槍情境判斷與準確度真的不容易。

▲雲林縣警局情境模擬靶場訓練環境修繕，提升員警執勤能力。（圖／記者蔡佩旻攝）

技術教官邱軍皓表示，這套情境模擬靶場設備，主要是透過影片中模擬的各種情境，訓練員警的即時反應，並進行反覆的練習，加深員警對突發狀況處理方式的記憶；此外，除了模擬用槍時機外，情境模擬靶場亦有不同情境，用來訓練員警遇到不同狀況時，判斷何時要使用辣椒水、電擊槍、警棍或槍枝等裝備。

▲雲林縣警局情境模擬靶場訓練環境。（圖／記者蔡佩旻攝）

斗六警分局長黃念生表示，感謝賴議員平時對各項警政工作支持不遺餘力，此次協助改善之情境模擬靶場，能讓員警獲得更有臨場感的訓練環境，強化員警在第一線處理案件的敏感度和警覺性，警方也將堅守治安崗位，為社會創造更安定、人民更安居樂業的環境。

▲技術教官邱軍皓表示，情境模擬靶場設備，主要訓練員警的即時反應，加深員警對突發狀況處理方式的記憶，增加第一時間震懾歹徒能力。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣警局情境模擬靶場訓練包含辣椒水、電擊器等武器。（圖／記者蔡佩旻攝）