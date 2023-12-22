雪山圈谷積雪絕景畫面曝光！　雪霸處建議：7.9K處就要穿冰爪

記者蔡文淵／苗栗報導

寒流來襲，雪山昨天也開始下雪，圈谷已經有積雪，目前積雪約7、8公分，最新畫面曝光，有山友回報，黑森林7.8K 至9.8K融雪後步道面結冰，建議7.9 K 就考慮穿冰爪。針對雪山雪季來臨，雪霸國家公園管理處也提醒6項注意事項。

▲這波寒流雪山昨天開始降雪，圈谷目前積雪約7、8公分。（圖／記者蔡文淵翻攝）

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雪霸國家公園管理處處明(113)年雪季的管理重點包括:

1. 雪霸處將於113年1月2日起至3月31日施行雪季入園登山管理，以服務與開放的精神取代管制，雪季登山該帶的裝備自己要帶也要會用，登山者必須為自己的行為負責任。

2. 一般申請案人數為1至6人為限(含領隊)，需檢附雪攀裝備與技術自我檢查表；其中，申請聖稜線還要多檢附登山安全管理評估表供雪霸備查，並建議應3人以上。

3. 領隊應自我檢視雪地訓練經驗或攀登嚮導證書之資格，不用檢附相關雪訓或雪攀證書，挑選或報名雪季登山團時，請多方打聽商譽或理解隊伍的組成。

4. 圈谷降雪量達雪尺30公分以上，則開放雪霸處規畫圈谷特定範圍供雪地訓練隊伍紮營使用，並請雪訓隊伍不要擅離雪訓營地範圍之外任意紮營。

5. 熱門登山路線之登山口與山莊，雪霸處將持續安排雪季指導員協助山友使用雪攀裝備並提供雪季登山相關諮詢服務。

6. 明年沒有三六九山莊可以住、可以睡，只能住帳篷，攀登雪山的山友，務必做好自己的保暖準備。