「繳不出房租要賣車」賓士男酒駕裝窮懺悔　吃頓薑母鴨狂噴18萬

記者鄧木卿／台中報導

台中市34歲陳姓男子21日凌晨4點多，開著賓士休旅車突然在紅綠燈前急剎，巡邏員警發覺可疑，陳男解釋，他和友人凌晨1點多吃完薑母鴨，覺得酒測會超標，心想在車內睡一下，應該會退酒再開，不料還是被攔查，陳男苦苦哀求警員放過他，他日子快過不下去了，白天工作，晚上兼開計程車，但仍遭員警拒絕，陳男選擇拒測，挨罰18萬元。

▲▼男子和友人吃頓薑母鴨後，在車上睡覺，心想應該退酒，結果還是被攔查，拒測被罰18萬元。（圖／民眾提供，下同）

台中市警察局第四分局大墩派出所警員葉柏逸，21日凌晨4點多巡經惠文路與大墩七街口，發現一部賓士休旅車在綠燈號誌轉變黃燈之際突然急煞，於是上前盤查。

陳男下車後面露疲態，身上散發酒味，坦承自己和朋友吃薑母鴨聚餐，結束後覺得自己太累，就在車上睡覺，直到被凍醒，覺得酒已退才開車上路，沒想到還是被攔查。

陳男狂打悲情牌，不斷慚愧懺悔，苦求員警從輕量刑，車子一旦被扣，他有了酒駕前科，就無法開車兼差，他房租快繳不出來，日子很難過，下個月準備賣掉車子，最後他仍選擇拒測，被警方依道路交通管理處罰條例第35條第4項第2款，處18萬元罰鍰，並當場移置保管該汽車、吊銷駕駛執照。