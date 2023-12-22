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社會 社會焦點 保障人權

邱國正探視海虎艦5傷者！對社會致歉：將分7區塊搜救3失聯官兵

記者賴文萱、吳世龍／高雄報導

海軍艦隊指揮部256戰隊海虎軍艦，21日下午發生落水意外，導致陳姓少校等穿著救生衣的6人不慎落水，目前3人仍失蹤。國防部長邱國正今日下午前往醫院探視5名傷者，並表示這兩天風浪很大，但弟兄們依然在執勤、訓練，這次造成憾事要檢討而不是責怪，也強調會全力搜救失蹤人員，對造成社會關切表達歉意。

▲▼海虎潛艦官兵落海失蹤，海巡署全力搜救 。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲海虎潛艦驚傳6官兵不慎落水，目前仍有3人失蹤，持續搜救中。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼國防部長邱國正赴醫院探視海虎潛艦傷者。（圖／軍聞社提供）

▲▼國防部長邱國正赴醫院探視海虎潛艦傷者。（圖／軍聞社提供）

▲▼國防部長邱國正赴醫院探視海虎潛艦傷者。（圖／軍聞社提供）

邱國正今天南下高雄對於整個狀況做了解，後續並前往醫院探視傷者，他指出，這兩天風浪很大，但弟兄一樣在執勤及訓練，造成憾事要檢討但不是責怪，看到5位受傷弟兄有對他們表達關切，希望除了身上的傷之外，心裡的傷也能早點平復。

邱國正說，稍晚還有2位受傷同仁會靠岸送醫治療，初步傷勢目前都能掌握，針對失蹤人員也會全力搜救，目前已劃分7區塊進行搜救，洋流方向都會納入考慮，搜救工作不會停。對於此事造成社會關切，也代表軍方表達歉意。

▲▼國防部長邱國正赴醫院探視海虎潛艦傷者。（圖／記者吳世龍攝）

▲邱國正強調，會繼續全力搜救失蹤人員。（圖／記者吳世龍攝）

針對事故發生經過，初步了解是原本在船艙裡面的「救命浮標」受湧浪影響鬆脫出來，艦長考慮可能會影響到未來航行安全，才派遣官兵登上甲板搶修補救。

至於外界質疑風浪過大為何還出海演訓，邱國正表示，這些都有經過艦長考量才會出海演訓，另外他也強調安全索並沒有斷裂，而是變形導致安全扣環鬆脫，未來也會進一步改善。

他也要求軍方針對整起事故以及外界的疑問做說明，釐清相關問題之後進一步提出改進及強化作為，強調軍方會坦然面對一步步改進。

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