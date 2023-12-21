賴清德萬里違建→博物館　台南藍營狂酸「綠能我不能」

▲台南市議會國民黨團和立委候選人李全教，21日手持「綠能我不能」手板，痛批民進黨總統候選人賴清德知法犯法、冷血無情。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

賴清德萬里違建引爆爭議，台南市議會國民黨團和立委候選人李全教，21日手持「綠能我不能」手板，痛批民進黨總統候選人賴清德知法犯法、冷血無情，112人因他怠惰感染登革熱無辜喪生，無視家屬哀求拒給慰問金。

國民黨市議會黨團書記長蔡育輝、許至椿、王家貞、蔡淑惠、林燕祝、方一峰、尤榮智、李中岑、蔡宗豪、林美燕、曾培雅和前台南市議長、立委候選人李全教，齊聚怒批「綠能我不能」。批賴清德拼命護賴皮寮、本命區競總也是違法「樣品屋」，卻狠拆南鐵東移戶，又假借鐵路照顧宅，實則圖利財團！

藍軍酸稱，賴皮寮要做公益成博物館，若真要做公益，請賴清德捐台南安平豪宅，讓台南400更有亮點。

蔡育輝嗆說，賴清德身為副總統，萬里違建不拆就是不拆，網友接力KUSO讓賴皮寮成為2023選前最紅的打卡景點，賴清德秀下限護賴皮寮，卻讓當年他狠心拆除南鐵東移的受災戶悲劇，再度赤裸裸呈現在國人面前，請賴清德告訴國人，他跟富立董事長陳聰徒的關係，為何在他台南市長任內，陳聰徒毫不迴避的進入都市更新及爭議處理委員會，並積極參與市府鐵路照顧宅等標案？為何鐵路照顧宅明明是遠雄建設出高價，卻是低價的富立建設得標，讓富立在這塊土地獲利近10億元？賴清德假借鐵路照顧住宅知名，行圖利財團之實，為何檢調不辦？

一路陪著南東移戶被拆遷的王家貞表示，當年她站在陳致曉教授老家看著陳媽媽等老弱婦孺，無語問蒼天的悲痛，這幅畫面至今猶在，相對賴清德5次的眼淚，情緒勒索台灣人他家的違建，以博取選票博取同情，真讓人感概果然綠能我不能，也只有賴清德家的違建，可以搞到抵死不拆世界知名，台灣人的合法家園被他拆的灰飛煙滅，他不僅1滴眼淚都沒有還百官威嗆聲，如果這樣冷血無情的人當總統，會是台灣人最大的悲哀。



王家貞酸說，聽聞賴副總統要做公益把違建賴皮寮捐作博物館，府城台南400明年將大肆慶祝，賴清德位於安平的豪宅也有特勤駐守，若要做公益安平豪宅更適合，不但能增加他本命區的觀光人潮，成為台南400亮點，更能追想安平，吟唱安平追想曲。