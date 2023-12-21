陸中止ECFA部分減讓「九二共識才談」　綠批介選：拿兩岸經貿當肉票

▲民進黨立法院黨團江永昌、洪申翰及立委參選人林志潔、謝佩芬、曾聖凱共同召開記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

台大選倒數23天，中國國務院突襲宣布，將中止ECFA部分產品關稅減讓。國台辦也強調，若兩岸在「九二共識」的基礎上，可重新協商解決經貿問題。對此，民進黨團21日回應，中共不循遊戲規則片面中止，就是選舉期間又要以兩岸經貿當肉票、影響大選，也督促經濟部做最大程度努力協助大家克服這樣介選的經濟手段。

對於國務院突襲宣布中止ECFA部分項目，民進黨立委江永昌表示，台灣跟中國之間是否存在貿易壁壘，應該由WTO協助處理，選前黃金時刻中國提出這樣的貿易手段，不可言喻就是介選手段，針對這樣境外勢力干擾，還是要看清楚，選舉還是要回到台灣本身，選出對的人、好的人，全國人民一起打拼努力。

民進黨立委洪申翰表示，中共拿ECFA作為介選工具，還是要重申，中國如果對兩岸貿易有不同看法，彼此都是WTO會員國，應該回到機制下作相關調查跟爭議裁處，這是國際經貿原則跟機制，在這機制下尋求公平處理，中共不循遊戲規則，而是片面中止，背後目的很清楚，就是選舉期間又要以兩岸經貿當肉票、影響台灣選舉。

洪申翰指出，想起這段時間，侯友宜跟柯文哲對於兩岸經貿態度都有意重啟服貿、加深台灣經濟對中國依賴，每加深一分依賴，就讓中國多一分籌碼介入台灣選舉跟民主，中國做法恰恰應證侯友宜跟柯文哲主張充滿風險，把台灣帶進更高風險情境，中國片面處理ECFA清楚傳達這樣的訊息。

洪申翰強調，若認識到中共動作的本質，就應該跟隨國際上對中共的態度，就是去風險、脫鉤，才能保持民主常態，不要再被這種惡質做法片段的、單方面的作法影響。也要警告中共，台灣人民眼睛是雪亮的，經濟部也多次強調，會做最壞情境準備，也督促經濟部做最大程度、最優惠協助大家克服這樣介選的經濟手段。

▲民進黨立委洪申翰。（圖／記者屠惠剛攝）

