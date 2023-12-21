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柯文哲「回娘家」南門市場拜票　攤商、民眾反應熱！狂送禮物、喊口號

▲▼柯文哲「回娘家」-南門市場掃街拜票。（圖／記者李毓康攝）

▲柯文哲「回娘家」南門市場掃街拜票。（圖／記者李毓康攝，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

距離2024總統大選倒數23天，民眾黨總統候選人柯文哲21日到過去擔任台北市長任內，協助市場改建的南門市場掃街拜票，儘管天氣寒冷，市場內還是有諸多民眾前來購物，只見柯文哲與攤商互動反應良好，親自動手做松糕，還有攤商幫忙喊出柯文哲競選口號，另也有支持者特地北上前來「追星」要合照簽名。

南門市場1981年起進駐羅斯福路1段與南海路交叉口大樓，因建物不符耐震規定等疑慮，柯文哲任內的台北市政府決定協助改建，逾250家攤商2019年遷至杭州南路設中繼市場營運，歷經4年改建期，2023年10月7日正式完工開幕，但因為當時柯文哲已卸任，所以由新任市長蔣萬安剪綵。

▲▼柯文哲「回娘家」-南門市場掃街拜票。（圖／記者李毓康攝）

而柯文哲21日上午「回娘家」到南門市場掃街拜票，還沒抵達現場以前，周邊就出現背著氣球、手持柯文哲旗子的支持者不畏風寒在外等候；而當柯文哲下車以後，支持者不斷大喊「阿北加油」，還有民眾拿著可達鴨娃娃盼合照。

隨後，柯文哲進入南門市場掃街，第一站來到大門口的松糕店，而柯文哲也親自體驗做松糕的過程，一旁則有諸多支持者搶著擠到旁邊，盼親眼目睹柯文哲本人模樣，另外因為維安單位的龐大陣仗，也吸引了不少路過民眾觀看，並小聲地說「哇是柯文哲耶」。

▲▼柯文哲「回娘家」-南門市場掃街拜票。（圖／記者李毓康攝）

到一家臘肉店時，柯文哲也親自使用任內推動的「悠遊付」電子支付，購買了臘肉等商品；而一旁攤商正在等候柯文哲前來拜票，並提前擬好口號要幫喊「1月12上凱道」，此口號是將柯文哲抽到的1號，以及民眾黨政黨票數字12號，加起來變成「1月12日」選前之夜上凱道等意涵，另也有攤商送上「包粽（包中）」祝福語。

當柯文哲抵達一攤蛋餃店時，並進去商店內觀看蛋餃製作過程，這時外面還有一名自稱從桃園特別坐計程車趕上來的民眾，就是為了想見柯文哲一面；除此之外，更有人拿女兒畫柯唱歌的本子，與柯要簽名合照。由於南門市場攤位從地下一樓至二樓，當柯文哲搭手扶梯移動時，還有搭對向手扶梯的年輕女生們小聲地說「柯文哲本人欸」，拿手機默默拍照。

▲▼柯文哲「回娘家」-南門市場掃街拜票。（圖／記者李毓康攝）

不僅如此，當柯文哲在前方拜票時，只見走在後面的前台北市副市長、競選總幹事黃珊珊也受到諸多攤商歡迎，不斷搶著與黃合照，甚至幫忙喊「黃珊珊妳好漂亮」、「見到本人真的好漂亮」。最後，柯文哲抵達位於2樓的座位區，與南門市場自治會長王銓國坐在座椅上，有攤商則送上一份食物與諸多杯奶茶請柯文哲和幕僚飲用。

會後，針對將南門市場改建是柯文哲政績，怎麼看目前開幕的狀況？有沒有覺得哪邊需要改善？柯文哲說，動線ok啦，這沒有什麼問題，將來這地方要等到萬大線接通以後，這地方生意會更好，「他們現在已經很好了，不過以後會更好」。

媒體追問，覺得裡面狀況如何？好像有攤商送東西？柯文哲回應，這有符合他的標準，通常去市場時，要檢查賣魚的攤子，地面沒有水才達到乾淨，因為要乾才能淨，「剛才我有檢查過，是及格。」

▲▼柯文哲「回娘家」-南門市場掃街拜票。（圖／記者李毓康攝）

▲▼柯文哲「回娘家」-南門市場掃街拜票。（圖／記者李毓康攝）

▲▼柯文哲「回娘家」-南門市場掃街拜票。（圖／記者李毓康攝）

▲柯文哲拜票期間，遇到支持者拿女兒畫作要簽名，還有擠不到人群的阿嬤們在旁邊觀看。（圖／記者袁茵攝）

▲▼柯文哲「回娘家」南門市場掃街拜票。（圖／記者袁茵攝）

▲▼柯文哲「回娘家」南門市場掃街拜票。（圖／記者袁茵攝）

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