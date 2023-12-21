快訊／拿「董事辭職書」要賴清德立刻捐老家！　趙少康：別再拖

▲趙少康拿出空白辭職書。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

2024總統大選戰況激烈，民進黨總統候選人賴清德針對萬里老家違建案，於政見發表會上宣示表示願意將老家交付公益信託，優先做為礦工生活紀念館，國民黨副總統候選人趙少康先前受訪時則說，如果賴清德拆了老家，「我就辭我本來不該辭的中廣董事長！」對此，趙少康今（21）日受訪時拿出一份空白的董事辭職書，批賴有夠拖，「他只要一捐我就立刻簽名，立刻生效！」

趙少康今日上午拜會楊寧亞牧師，被問到賴清德稱「老家捐公益」，趙少康批，賴這種作法基本上就是緩兵之計、推託之詞，當斷不斷，還說要等到礦區的居住權問題解決之後，才要做公益信託，拜託！礦區居住權何時能解決？是要先報給經濟部礦業局，變更之後才能交給其他政府單位，太拖了！

趙少康接著拿出一份空白辭職書，受文者中國廣播股份公司，寫著本人即日起辭去貴公司董事長兼總經理及董事職務，「賴清德今天捐出來，我就今天辭，他明天捐我就明天辭！」

趙少康並要其他礦區居民安心，因為賴清德要選總統，道德標準當然比較高，「他只要一捐我就立刻簽名，立刻生效，不然以他這種拖法，明年都解決不了，更別說選前了。」

▲趙少康準備的空白中廣董事長辭職書。（圖／記者鄭佩玟攝）