「支持中止ECFA部分關稅減讓」　國台辦提「九二共識」可重新協商

▲ 大陸國台辦發言人朱鳳蓮 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

大陸國務院關稅稅則委員會今（21）日發佈公告，台灣單方面對大陸產品進出口採取歧視性禁止等措施，明年1月1日起，終止12項稅目進口產品。對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮最新回應，「我們支持相關主管部門採取中止ECFA部分產品關稅減讓的措施。」若兩岸在「九二共識」的基礎上，可重新協商解決經貿問題。

朱鳳蓮指出，國務院關稅稅則委員會當天發佈公告，決定中止《海峽兩岸經濟合作框架協議》(ECFA)部分產品關稅減讓。長期以來，民進黨單方面對大量大陸產品出口採取歧視性的禁止、限制等措施，違反了ECFA關於「逐步減少或取消雙方之間實質多數貨物貿易的關稅和非關稅壁壘」的條款，損害了大陸相關產業和企業利益。我們支持相關主管部門採取中止ECFA部分產品關稅減讓的措施。

朱鳳蓮表示，2010年6月，兩岸在「九二共識」基礎上，簽署了《海峽兩岸經濟合作框架協議》(ECFA)。多年來，大陸始終切實履行承諾，推動和保障了ECFA的生效和實施，給兩岸特別是台灣相關企業和民眾帶來實實在在的利益。但民進黨在上台前攻擊ECFA，上台後不僅不採取切實舉措解除對大陸歧視性貿易限制，還不斷變本加厲修改規則、設置障礙，惡意阻撓破壞兩岸。

朱鳳蓮稱，經濟正常交流合作，嚴重阻礙ECFA 實施，導致大陸有關部門不得不中止 ECFA 部分產品的關稅減讓。此類問題本可通過兩岸協商予以妥善解決，但民進黨頑固堅持「台獨」立場，拒不承認「九二共識」，破壞了兩岸協商的政治基礎，讓相關問題難以得到妥善解決，兩岸同胞深受其害。

朱鳳蓮強調，「我們希望兩岸關係重回和平發展正確軌道，兩岸雙方可在『九二共識』的基礎上，協商解決兩岸經貿關係中的各類問題。」