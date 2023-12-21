賴清德、柯文哲危機處理相形見絀？　郭正亮：1450攻柯凸顯「賴皮」

▲前立委郭正亮表示，越打柯文哲越凸顯賴清德危機處理零分。（圖／ETtoday資料照）

記者江采蓁／綜合報導

民進黨總統候選人賴清德近期深陷萬里老家違建爭議，民眾黨總統候選人柯文哲也被爆出將農業用地改建成停車場，柯文哲隨即宣布將水泥刨掉，並請遊覽車開走；賴清德20日則在電視政見會上表示，願把老家以「公益信託」方式捐出來。對此，前立委郭正亮則認為，綠營側翼圍攻柯文哲反而凸顯賴清德危機處理零分，柯文哲第一時間就認錯，賴清德就是不承認違建是事實。

郭正亮在節目《新聞大白話》中指出，綠營側翼來圍攻柯文哲，反而暴露出賴清德的危機處理零分，因為柯文哲第一時間就承認事實，第二認錯，第三立即善後、馬上就拆了，而賴清德到現在還不認為違建是事實，就是死不認錯，所以這些1450是害了賴清德，硬要跟柯文哲比較，柯文哲可是危機處理三步驟「承認事實、道歉認錯、善後處理」都做了。

「你賴清德都沒有啊！」，郭正亮強調，選舉不是比誰聲音大，是比誰有道理，越打柯文哲就越凸顯賴清德的錯誤，「死皮賴臉、專斷固執、偏執狂！」，不適合當總統；他也提到，賴蕭配的口號本來是「美德贏台灣」多好聽，賴清德就要改成「台灣贏德美」，不願讓副手蕭美琴擺前面，從這裡就能看出賴清德想掌握權勢。