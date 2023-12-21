死亡至少5天！男把妻屍體放到腐爛　警進門發現「2寵物犬啃左腳」

▲男子竟然把妻子屍體放到腐爛。（圖／翻攝自 Bay County Sheriff’s Office）

記者李振慧／綜合報導

美國佛州60歲男子強生(Gary Johnson)被人發現，將死去妻子的遺體放置在家中地上好幾天，導致屍體腐爛，不但臉上有部分皮膚掉落，左腳還被2隻寵物犬啃掉，周圍全是血，場面十分駭人。

居住在佛州巴拿馬城(Panama City)的強生，16日主動報案，說他在家中發現一個身分不明的人，警方前往現場，發現他的妻子伊娃瑪莉(Evamarie Macgregor)倒在地板上，因為死亡多天遺體已經腐爛。

警方表示，很顯然女子已經死亡，臉上還有部分皮膚掉落，左腳則整個消失，強生告訴他們，妻子的左腳是被家中2隻狗吃掉，強生當時看起來精神狀態恍惚。

強生表示，妻子大約是在4天前死亡，當時他聽到妻子在客廳向他呼救，然而他趕到現場時發現對方已經死亡，他因為無法接受失去對方，才把遺體一直放在地板上。

警方目前已將遺體交給法醫人員，雖然強生宣稱，妻子大約是4天前死亡，可是警方根據屍體腐爛程度，判斷死亡時間至少超過5天，案件正在進行調查，強生因為不當保存屍體罪被關押，預計於1月18日出庭。