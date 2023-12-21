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闖2.8%窄門！南投女學霸高顥瑄錄取哈佛大學　獲百萬獎學金

▲普台高中語奧國手高顥瑄（左2）錄取哈佛大學。（圖／翻攝普台高中官網，下同）

▲普台高中語奧國手高顥瑄（右2）錄取哈佛大學。（圖／翻攝普台高中官網，下同）

記者高堂堯／南投報導

台灣之光！就讀埔里鎮普台高中的語奧國手高顥瑄成功錄取美國知名學府哈佛大學，以及該校提供首年約新台幣100萬元的高額獎學金，也讓普台締造創校僅15年就培養出首位哈佛高材生的紀錄。

高顥瑄謙虛表示，申請上好大學並不是人生最終目的，希望透過更好的教育和學習，能完成遠大理想、對這個社會有更大的貢獻，未來也能到不同國家，為少數民族做語言和文化的復振。

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名聞全球的美國哈佛大學在世界大學排名高居前五，普台高中指出，該校要求學生不僅須具備頂尖且全面的學業成績，更需要社會責任感，以求未來能影響並改變世界、成為各領域領袖，因此每年申請入學錄取率僅約4%，今年更低到2.8%；但年僅17歲的高三生高顥瑄，去年先獲哈佛書卷獎，今年進一步成功闖進窄門，實屬難得。

校方指出，高顥瑄自小學三年級起即就讀普台國小，陸續升上國高中部，在師長同學眼中是學習力驚人又勤學不倦的「學霸」代表：繁忙課業之餘還發展多元興趣，參加模擬聯合國、國際發明展、科展、英語辯論、英語話劇、鋼琴比賽、禪鼓、志工服務等各種活動。

▲普台高中語奧國手高顥瑄（左2）錄取哈佛大學。（圖／翻攝普台高中官網）

期間，高顥瑄於國一加入「奧林匹亞人才培訓課程」時接觸到語言學，啟發對語言和邏輯結合的興趣，國三時以台灣語奧國手選拔賽全國第二名之姿榮獲一階國手正取資格，並獲第二階段的亞太語奧競賽銅牌，高中連續三年參加國際語奧競賽，獲2次銀牌、1次佳作。

此外，因普台高中位於原民鄉山腳、校方結合原民部落發展走讀教育及志工活動，讓熱愛語言學的高顥瑄除參加相關學術競賽，也對原住民語言及文化保護產生想法、實際付諸行動，協助原民翻譯部落觀光資訊、提升國際能見度，展現處事認真、謙虛而樂於助人的特質；高二時更創立「Youth Cultural Academy」，致力幫助亞洲青年認識及保護自身文化，並加入聯合國教科文組織支持的ASPIRE 2030計畫，和不同國家青年交流合作，更受邀參加「聯合國經濟及社會理事會（ECOSOC）Youth Forum 2023」線上會議；高三開始參加不同的聯合國會議：如Global Goals Week 2023，發表關於瀕危語言及文化復振的倡議，希望讓更多人關注到語言及文化保存的問題。

校方透露，高顥瑄曾為心無旁騖地準備語奧競賽，毅然關掉手機所有社群平台、一心專注於解題練習，可見其堅毅專注的精進精神，成功並不偶然；高顥瑄也感謝普台教育體系學校和老師長達10年的栽培，也感謝父母、哥哥的鼓勵，支持她挑戰自我、勇於嘗試。

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