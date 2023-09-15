賴佩霞曾申請加入「哈佛校友會」遭否決　哈佛不承認短期課程學位

▲鴻海創辦人郭台銘的副手人選備受關注，郭台銘正式宣布邀請人選之人造浪者中飾演林月真一角的女星賴佩霞搭檔參選正副總統。（圖／記者湯興漢攝）



記者陶本和／台北報導

鴻海創辦人郭台銘14日宣布由藝人賴佩霞擔任2024總統參選人，雖郭辦公布其學歷中載明「美國哈佛大學甘迺迪政府學院菁英領導（Harvard Kennedy School Executive Education）」，但實則短期課程，非正式學位。對此，哈佛大學校友會HCROC成員15日透露，賴佩霞曾數次申請加入校友會，經校友會向哈佛甘迺迪學院查證，校方回覆不承認短期進修課程為正式學位，因此校友會一致否決其入會申請案。

郭台銘辦公室14日在媒體群組貼出賴佩霞的小檔案，其中在學歷欄位中，載明一項為「美國哈佛大學甘迺迪政府學院菁英領導（Harvard Kennedy School Executive Education）」。

對此，已故作家李敖的長女李文昨日晚間在臉書發文表示，HKS executive programs是很容易讀的課程，有錢就可以。她說，這個學系是給大公司的老闆、政府的官們、NGO的人去「惡補一下」。

針對李文的說法，《ETtoday新聞雲》記者向目前正在哈佛甘迺迪政府學院的學生查證，該學生表示，「美國哈佛大學甘迺迪政府學院菁英領導（Harvard Kennedy School Executive Education）」確實不能夠視為正式學位與學歷，這是為期兩週至數週左右的短期課程，學費也不便宜，多半會是企業高層，由公司出錢去上短期課。

此外，哈佛大學校友會HCROC成員15日向《ETtoday新聞雲》記者表示，賴佩霞曾透過某位牙醫師，向校友會申請入會。為此，校友會特別向哈佛甘迺迪學院查證，校方則回覆不承認短期課程為正式學位，她並不被視為校友，因此校友會內部討論後，一致否決賴佩霞的入會申請案。

有關「美國哈佛大學甘迺迪政府學院菁英領導（Harvard Kennedy School Executive Education）」，記者進一步查證哈佛大學甘迺迪學院官網中，2023年的最新簡章，確定在課程結束後是頒發「課程證書」（Certificates），非提供正式學位，也不算是「學位課程」（degree program）。