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「反猶太」算言論自由？哈佛等3校校長國會作證惹議　1請辭1道歉

▲▼ 美國常春藤名校賓州大學校長馬季爾（Magill，右）與哈佛大學校長蓋伊（Claudine Gay，左）。（圖／達志影像／美聯社）

▲爭議爆發後，賓州大學校長馬季爾（右）道歉請辭，哈佛大學校長蓋伊（左）道歉。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國常春藤名校賓州大學校長馬季爾（Magill）5日出席校園反猶太主義議題的國會聽證會時，拒絕明確回答呼籲種族滅絕猶太人是否違反校園騷擾霸凌行為準則，引爆廣泛批評。事件延燒多日，馬季爾9日請辭，成為美國第一名因反猶言論爭議辭職的大學校長，哈佛大學校長蓋伊（Claudine Gay）也為此公開道歉。

綜合路透、紐約時報等報導，自從以色列與巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯10月開戰以來，美國多所名校校內發起力挺巴勒斯坦人的運動，在這當中，賓州大學、哈佛大學、麻省理工學院等學校都因對校園內部反猶太聲浪的不作為受到批評。

5日這天，馬季爾與哈佛大學校長蓋伊、麻省理工學院校長科恩布魯斯（Sally Kornbluth）出席眾議院聽證會，共和黨眾議員斯特凡尼克（Elise Stefanik）提問「呼籲種族滅絕猶太人，這是否構成霸凌或騷擾？」

▲▼ 美國常春藤名校賓州大學校長馬季爾（Magill）。（圖／路透）

▲美國常春藤名校賓州大學校長馬季爾6日道歉，9日請辭。（圖／路透）

對此，馬季爾的答覆是「如果是直接、嚴重且普遍，那就是騷擾」。斯特凡尼克接著問「所以答案是肯定的」，馬季爾則回應「這取決於具體情況而定」。斯特凡尼克聽到後驚呼，「這就是妳今天的證詞？呼籲種族滅絕猶太人取決於具體情況？」

報導指出，在場的哈佛大學校長蓋伊、麻省理工學院校長科恩布魯斯均拒絕給出明確答案，認為言論自由應受到法律保障。只不過這讓3人面臨外界廣泛抨擊，賓州大學多名捐款金主陸續表態要撤回捐款。

面對爭議延燒，馬季爾先在6日道歉，並於9日宣布辭職，在她公開聲明中並未提及上述事件，僅談到「我很榮幸能擔任此卓越機構的校長，很榮幸能和我們的教職人員、學生、員工、校友及社區共事，來推進賓州大學的重要任務。」賓州大學9日也透過網站發布聲明稱，馬季爾辭職後，接下來將繼續留任直到選出替代人選為止，也將繼續在法學院任職。

除了馬季爾，哈佛大學校長蓋伊8日也公開道歉，「我很抱歉……言語確實很重要。我當時被捲入了一場關於政策和程序的激烈爭論中，那一刻我應該冷靜下來，回歸真理，也就是對猶太社區的暴力呼籲—對我們猶太學生的威脅—在哈佛沒有立足之地……想到我說的話放大了那些痛苦，這真的很難受，讓我感到難過。」

▼ 美國哈佛大學校長蓋伊8日公開道歉 。（圖／路透）

▲▼ 美國哈佛大學校長蓋伊（Claudine Gay） 。（圖／路透）

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