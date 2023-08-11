金融海嘯來襲「她竟從哈佛退學創業」　7年後百億天價賣掉公司

▲艾莉克莎從哈佛退學創業，7年後以3.75億美元（約當時新台幣116億元）賣掉公司。（圖／翻攝Instagram@alexavontobel）

記者吳美依／綜合報導

2008年金融海嘯爆發，來自美國的艾莉克莎（Alexa von Tobel）卻毅然從哈佛商學院退學，創辦個人理財顧問平台LearnVest。當時年僅24歲的她飽受親友質疑，但歷經7年不懈努力，不僅用戶人數突破150萬，最終甚至以3.75億美元（約當時新台幣116億元）轉手賣掉公司。

2007年，艾莉克莎在摩根史坦利（Morgan Stanley）擔任分析師，一年後進入哈佛商學院進修，希望尋求更多培訓及人脈。但金融海嘯來襲時，她的直覺告訴自己，人們現在就需要個人財務協助，於是咬牙從哈佛退學創業。

艾莉克莎回憶，這是「此生最恐懼」的一次決定，她被閨蜜懷疑發瘋了，搭飛機前往紐約時，甚至害怕到哭出來。但在接下來一年內，艾莉克莎從創投公司和天使投資人那裡募得逾百萬美元，7年期間業績飆漲，2015年把LearnVest出售給美國金融巨頭西北相互（Northwestern Mutual）。

▲艾莉克莎在西北相互的活動上發表演說。（圖／翻攝Instagram@alexavontobel）



艾莉克莎現在擔任投資公司Inspired Capital創始人兼管理合夥人，她把最初成就歸功於詳盡商業計畫及堅定信心，因為當年針對一般老百姓的理財顧問市場，需求非常迫切，服務卻明顯不足。

艾莉克莎接受CNBC採訪時說，絕不能讓自己被初期成功沖昏頭，這不意味著必須永遠活在害怕失敗的恐懼中，而是在努力工作的同時，避免陷入可能導致重大錯誤的過度自信，「沒有一位優秀企業家會真正覺得『一切都很棒』，總會處於一種非常健康的偏執狂狀態」。