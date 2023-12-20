賴清德：將萬里老家「公益信託」　無償、無限期捐做公益使用

▲2024總統電視政見會，賴清德、柯文哲與侯友宜。（圖／中選會）

記者陳家祥／台北報導

2024年總統大選首場電視政見發表會20日登場，針對近來老家萬里的違建爭議，賴清德表態，他會把萬里老家「公益信託」，無償、無限期捐助提供給公益團體使用，回饋作為「礦工生活文史工作空間」，或者社區鄰里公益使用。

賴清德說，最近他家的老房子，受到藍白攻擊，也引起社會的關注，其實礦區的房子，牽涉到台灣礦業發展歷史留下來的礦工住宅，以及礦工後代安居的問題，合理的解決才是正道，不是在多年後只做到認定「既存違建，拍照存檔」就當作解決。



賴清德說，因為礦區內的每一間房子都沒有特權，只有滿屋子的辛酸，這些房子都在區域計畫法施行前就已經合法存在，礦權廢止後，政府並沒有妥善處理他們的居住權，無法可申請，年久失修，自行修建是很自然的事情。所以這些房子應該是既存建築，和都市計畫內的違建概念不同，應該要獲得合理的解決。

「最近我看到礦區內鄉親擔心安身立命的房子被視為違建，也擔心被拆除，我感到過意不去。」賴清德說，他有責任來協助大家，找出一條道路，保障大家的居住權益。他表示，在礦區的居住權獲得保障之後，為了紀念那個年代礦工對台灣經濟的貢獻，我願意把房子交付公益信託，優先做為「礦工生活紀念館」。