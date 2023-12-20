新北第6選區立委號次曝！2號林國春「三度交手」3號張宏陸

▲新北第6選區，林國春（右）三戰張宏陸（左）。（圖／張宏陸、林國春FB）

記者鄺郁庭／綜合報導

2024立委選舉倒數24天，中選會今（20）日進行立委候選人號次抽籤，新北第6選區（板橋區中正里等65里）共有3名候選人，1號為司法改革黨黃淑珍、2號為國民黨林國春、3號為民進黨張宏陸。其中，已擔任兩任立委的張宏陸挑戰三連霸，國民黨依然派出市議員林國春，兩人將三度交手。

至9月底，板橋區的人口數約55萬4千人左右，是新北29個行政區的最大票倉，選民結構有年長者及不少的年輕選票。立委選區分為板東、板西兩區，以藍綠版圖來看，板東選民結構偏藍、板西偏綠。

觀察前兩次選情，張宏陸皆以約12%的得票率差距、相差約1萬9千票勝出，此次他有現任優勢，還曾獲公民監督國會聯盟評鑑為優秀立委，加上過去有代理板橋市長的經驗，扎根很深、形象良好，可穩中求勝。他目前則是以政績牌，盼爭取年輕選票。

至於林國春在新北市升格後，擔任四屆市議員，有三次更是選區最高票，代表有一定實力。出身警界的他在擔任議員時，曾數次打擊弊案，正義形象深得選民心。另外，這次超過六成民意希望政黨輪替，林國春也持續針對時事抨擊中央，盼獲中間選民青睞，「三戰張宏陸」有機會成功。