快訊／台中8區立委候選人號次出爐　他戴包公帽高喊司法改革

▲台中8區立委候選人號次今天出爐，備受關注的中二選區由顏寬恒抽中1號、林靜儀抽中2號。（圖／記者許權毅攝）



記者游瓊華、許權毅／台中報導

2024總統暨立委大選進入最後倒數階段，台中市選委會今（20）日舉行候選人號次抽籤，一早藍綠陣營各候選人在支持簇擁下陸續進場，場外也造勢拚比氣勢，民進黨還帶來「站貓」助陣；國民黨則走聖誕節氛圍。各候選人有親自出馬抽籤，也有請人代抽，其中司法改革黨張烱春還帶著包公帽上台抽籤，高喊司法改革。

▲第三選區司法改革黨張烱春頭戴包公帽抽籤，高喊司法改革。（圖／記者游瓊華攝）



《ETtoday東森新媒體》整理出台中8區立委候選人號次如下：

第一選區(大甲、大安、外埔、清水、梧棲區)：

1號：民眾黨蔡壁如

2號：無黨籍賴信全

3號：無黨籍劉燈鐘

4號：民進黨蔡其昌

第二選區(沙鹿、龍井、大肚、烏日、霧峰區)：

1號：國民黨顏寬恒

2號：民進黨林靜儀

3號：司法正義黨洪麗華

4號：無黨紀銘修

第三選區(后里、神岡、大雅、潭子區)：

1號：司法改革黨張烱春

2號：民進黨謝子涵

3號：國民黨楊瓊瓔

▲第四選區民進黨候選人張廖萬堅請出「站貓」助陣。（圖／記者許權毅攝）



第四選區(西屯區、南屯區)：

1號：民進黨張廖萬堅

2號：國民黨廖偉翔

3號：台灣雙語無法黨林中翊

4號：無黨陳志彬

5號：台灣雙語無法黨李海碩

第五選區(北區、北屯區)：

1號：司法改革黨彭振芳

2號：小民參政歐巴桑聯盟蔡善雯

3號：無黨陳維新

4號：國民黨黃健豪

5號：無黨苗豐隆

6號：台灣雙語無法黨謝旻汎

7號：民進黨莊競程

8號：中華統一促進黨林澤培

第六選區(中、西、東、南區)：

1號：國民黨羅廷瑋

2號：無黨紀文清

3號：無黨賀姿華

4號：民進黨江肇國

5號：中華統一促進黨黃千庭



第七選區(太平、大里區)：

1號：國民黨林家興

2號：民進黨何欣純

3號：司法改革黨林振東

第八選區(豐原、石岡、新社、東勢、和平區)：

1號：國民黨江啟臣

2號：民進黨謝志忠