民進黨翻「舊聞」爆料　侯辦酸：不專業議員專長鬼打牆

▲國民黨總統候選人侯友宜。（圖／記者林敬旻攝）



記者崔至雲／台北報導

針對民進黨今日記者會指控，國民黨總統候選人侯友宜以女兒名義，借1500萬元給「新壽公寓大廈管理維護有限公司」董事長林坤正，涉嫌規避財產申報，並藉此收取高額百萬利息。侯友宜競選辦公室發言人李利貞強調，侯友宜的財務狀況依法申報、可受檢驗，民進黨把舊聞當新聞，請問民進黨是忘記了，還是害怕回想當年輸真慘。

立委戴瑋珊指出，管理凱旋苑的「新壽公寓大廈管理維護有限公司」董事長林坤正，與侯友宜關係密切，侯友宜透過妻子在2012年借給林坤正1500萬，卻未進行財產申報，侯在發現要申報後，馬上改用已成年女兒名義借款，讓女兒作為人頭，逃避監察院申報規定，侯則藉此收取高額百萬利息，且未申報利息收入，然而，林坤正是新光人壽集團的高階幹部，集團旗下也有銀行，卻向侯友宜調鉅額頭寸太不合理，是不是「假借貸為名，行非法政治獻金之實」？

李利貞說，侯友宜的財務狀況依法申報、可受檢驗，民進黨把有問題的舊聞當新聞，2018年縣市長選舉時就回應過的烏龍爆料，現在網路上也都還找得到資料。請問民進黨是忘記了，還是害怕回想當年輸真慘。

另外針對「凱旋苑」租金，李利貞指出，民進黨選舉果然只有三招，抹紅、抹黑、鬼打牆。侯辦已經再三清楚說明，凱旋苑4年前已整棟出租，承租方對於該棟大樓的使用方式，屬於其權責，予以尊重。戴瑋姍只想混淆數字、帶風向，被記者問實際狀況到底如何，才回應「那個是2018年」。李利貞也說，請議員開記者會前記得看一下時間，不要又像幼兒園餵藥案那時搞錯數字，擅長錯誤解讀，果然是法院認證的不專業。

