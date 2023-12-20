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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德環島催票計畫曝光　1／3新北萬人造勢首發、1／11凱道壓軸

▲▼總幹事潘孟安、發言人郭雅慧，共同召開「環島大團結，台灣贏德美」迎向勝利記者會。（圖／競選總部提供）

▲賴清德競選總部舉辦「環島大團結，台灣贏德美」迎向勝利記者會。（圖／競選總部提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

總統選舉倒數24天，民進黨正副總統候選人賴清德、蕭美琴競選總部今（20）宣布，將啟動「環島拼字」、「台灣美德站出來、造勢晚會」，以及最後一周的「全台大車掃」，號召支持者走出家門為賴蕭配加油。根據規劃，1月3日將在新北市舉辦第一場萬人造勢晚會，最後一場則是1月11日在台北市凱道舉辦造勢，1月12日選前之夜則會在台南市、新北市登場。

賴清德競總總幹事潘孟安、發言人郭雅慧今天上午共同舉行「環島大團結，台灣贏德美」迎向勝利記者會，公布「環島拼字」、「台灣美德站出來、造勢晚會」，以及最後一周的「全台大車掃」等勝選方程式，希望在選前的衝刺階段號召所有的支持者，一起走出家門，參加活動，為賴清德、蕭美琴加油，一起為台灣的未來，城市的建設打拚。

首先是在「唱土地的歌、拼咱的希望」活動，潘孟安表示，全台環島拼字活動，將在明天正式起跑，從宜、花、東開始直到周日，最後回到台北市，完成「選對的人、走對的路，美德WIN台灣，台灣WIN得美」，而在每場拼字活動，賴清德也會在現場發表演講，並提出專屬各縣市的願景和建設規劃。

潘孟安說，這除了是期許賴蕭配贏得勝利之外，更是象徵一個國家的未來、城市的建設，是需要大家一起打拚。他強調，賴清德副總統是目前唯一一個，提出完整國政的總統候選人，闡述國家方向願景，也是唯一針對各城市的未來發展，提出規劃，展現民進黨對人民負責任的態度。

潘孟安表示，明年1月3日開始，將同步啟動號召民進黨全體黨公職站路口的計畫，以及在各地展開造勢晚會，其意義是讓民眾「看得到」、「找得到」、也「接觸得到」，同時也代表民進黨全黨上下團結一致的氣勢，從台灣頭走到台灣尾，每一個地方都可以看見團結力拚勝選的精神。

至於全台造勢晚會部分，潘孟安也預告，1月3日起將在新北辦第一場的造勢晚會，從賴清德故鄉開始走遍全台。包含1月11日在台北凱道舉行造勢晚會，1月12日選前之夜則選在台南及新北，對賴清德來說，新北是他的故鄉，台南則是他從政的起點，選前一天的兩個地點別具意義。

潘孟安也預告，1月8日開始，啟動全台大車掃計畫，由總統候選人賴清德、副總統候選人蕭美琴，兩人分進合擊，進行為期五天的車隊掃街，將穿梭全台各縣市，選前激起支持者熱情，也呼籲大家1月13日出門投票，不僅2號賴清德、蕭美琴總統副總統要順利當選，更要帶領立委候選人們贏得勝選，國會過半。

在記者會的最後，潘孟安也提前亮相了新款募款小物「挺美德貓狗應援巾」，他表示，新款貓狗應援巾共有兩款，分別是「走對的路 綠色款」、「選對的人 橘色款」，只要捐款500元即可獲得一條，同一款式每人限換一條，希望在迎接勝選的最後時間，大家能在活動現場拿出應援巾，為賴清德、蕭美琴大聲應援，一起「選對的人，走對的路」。

▲▼賴清德蕭美琴催票計畫。（圖／競選辦公室提供）

▲▼賴清德蕭美琴催票計畫。（圖／競選辦公室提供）

▲▼賴清德蕭美琴催票計畫。（圖／競選辦公室提供）

▲▼賴清德蕭美琴催票計畫。（圖／競選辦公室提供）

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