賴清德萬里老宅爭議　李正皓63年前報紙證據：完全可申請合法

▲李正皓翻出老報紙內容。（圖／李正皓提供）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨總統候選人賴清德萬里老家建物被認定是既存違建，成選舉攻防焦點。時事評論員李正皓今（20）指出，賴清德的萬里老家完全具有申請成合法房屋的資格，法源依據是2001年公告的「臺北縣政府核發合法房屋證明處理要點」，這正是「新北市政府不敢說的事」。

李正皓說明，根據「臺北縣政府核發合法房屋證明處理要點」第二條第二項所稱，若能證明該房屋在1981年2月15日北部區域計畫實施之前就存在，且無擅自新建、修建、改建或就地整建行為之情形之舊有建築物，就能申請為合法房屋。

李正皓表示，根據1960年的報紙內容，可知道賴清德老家至少在1960年前就存在，且該老宅翻修時間為2003年，所以回到2001年該法案頒布的時間點，當時賴清德萬里老家完全具有申請為合法房屋的資格。

李正皓也說，至於包含賴清德老家在內的9成萬里礦坑宅，當年為何幾乎沒有人向台北縣政府申請變更為合法房屋？內政部國土管理署署長吳欣修在接受立委備詢時，針對此類礦坑宅未能即時變更為合法房屋的原因就作出以下解釋：當時民眾未能即時獲取礦業計畫廢止資訊，加上法律諮詢服務尚未普及，政府部門亦未能主動通知及協助民眾辦理合法化作業，讓此問題衍生至今，與違建的概念完全相反。

李正皓說，萬里一棟新北市政府認定不用拆、而且可以申請合法的老房子，藍、白兩黨可以打成十惡不赦 ; 然後國民黨立委馬文君的城堡、國民黨立委候選人廖先翔的莊園、張智倫的空中高爾夫球場、民眾黨總統候選人柯文哲的新竹違法停車塲，藍、白依舊視而不見，真的笑死人。