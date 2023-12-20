快訊／賴清德觀音競總幹部爆涉黑　潘孟安：我還不知道狀況

▲賴清德競選總部競選總幹事潘孟安。（資料照／競選總部提供）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨總統候選人賴清德宣示反黑金，但卻被媒體踢爆，「觀音聯合競選總部」與「信賴台灣之友會觀音分會」相繼染黑。對此，賴清德競選總幹事潘孟安今（20）上午被媒體詢問此事時，面帶疑惑說，他還不知道這個狀況，若有涉及不法，還是一樣的態度。

根據《CTWANT》報導，賴清德接任民進黨主席後，打出高道德標準，修法強推「排黑金」條款，然而賴清德與立委黃世杰的桃園「觀音聯合競選總部」與「信賴台灣之友會觀音分會」卻相繼傳出染黑，包括擔任總召集人的桃園市議員許更生、觀音區主任委員歐炳辰及信賴之友觀音分會會長陳國周，都涉入「黑、金、黃、毒」爭議。

根據報載，許更生經營一家有女陪待酒店，不僅出入分子非常複雜，該處還曾有客人在裡面吸食二級毒品安非他命遭逮，另外，競總主任委員歐炳辰曾因貪污案遭判刑、目前假釋在外，竹聯幫份子陳國周則是信賴之友會觀音分會的會長，被質疑是「道德雙標」。

對此，潘孟安今天上午在競選總部記者會後接受媒體訪問，媒體詢問，桃園競總與後援會爆出有涉黑問題，會處理嗎？潘孟安僅說，「對不起，因為我還不知道這個狀況，如果有涉及不法還是一樣的態度，我們了解一下」。