快訊／環團突襲3黨　諷賴清德「停台灣」柯文哲「沒好台灣」

▲綠色和平今天上午發起行動「突襲」賴清德、侯友宜、柯文哲競選總部。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈、袁茵／台北報導

環保團體綠色和平今（20）日上午兵分三路「突襲」民進黨、國民黨、民眾黨總統候選人賴清德、侯友宜、柯文哲競選總部，《ETtoday新聞雲》現場直擊，賴清德競選總部前被放上3公尺高、2公尺寬的巨型看板，諷刺「缺綠電停台灣」；也在柯文哲競選總部前架設大型裝置諷刺「缺綠電沒好台灣」。

賴清德競選總部今天上午由競選總幹事潘孟安召開「環島大團結，台灣贏德美」迎向勝利記者會，不過，記者會前卻發生小插曲，綠色和平發動大型非暴力行動，在競選總部前架設高達3公尺、寬約2公尺巨型競選，藉此抗議候選人無視台灣「缺綠電」的環境及經濟危機，並呼籲各陣營候選人承諾提升2030年再生能源目標。

實際上，賴清德早就多次闡述綠電政見，上周末前往台南市輔選時，進一步論述，聯合國氣象高峰會議已通過2030年前，再生能源需為目前的3倍，顯示推動能源轉型已是世界趨勢，未來台灣產品要銷售出去，就必須有一定比例的綠電，也就是說「沒有綠電就沒有台積電」。

賴清德也說，過去7年，總統蔡英文已完美完成第一階段能源轉型，目前綠電供應已超過10%，超過核能發電量，推動綠電已不能有回頭路。他強調，推動綠能不能走回頭路，「沒有綠電就沒有台積電」。

柯文哲方面，他已於11月提出能源政策，訂下2030能源占比目標，包括燃氣45%、再生能源30%、燃煤15%、核能10%，要用最穩健務實的態度，帶領台灣走向世界。他也批評，淨零碳排不是為期4年的短期政策，民進黨政府2025年綠電佔比20%早已跳票，減少碳排放成效也不及格。

▲綠色和平諷刺柯文哲「沒好台灣」。（圖／記者袁茵攝）